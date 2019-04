Inter, ESCLUSIVO Bordon: “Handanovic tra i migliori al mondo, Icardi e Lautaro possono giocare insieme”

L’ex campione Ivano Bordon sulla situazione dell’Inter

L’Inter è terza a 57 punti e domani sera affronta in trasferta un Frosinone più carico che mai e che non vuole cadere nel baratro retrocessione. Dopo mesi burrascosi pare che la ‘Beneamata’ abbia ritrovato il proprio equilibrio per terminare al meglio questo finale di stagione.

A questo proposito abbiamo intervistato una ex leggenda nerazzurra come Ivano Bordon, portiere che ha vinto anche il Mondiale 1982 come secondo di Dino Zoff. In ESCLUSIVA l’ex portiere si è così espresso sul momento del club di Suning:

Ivano Bordon su Frosinone-Inter

“La partita cl Frosinone sembra sulla carta semplice ma così non è. I ciociari infatti hanno il morale a mille dopo due vittorie consecutive che fanno ancora sperare in una salvezza che non è così impossibile da raggiungere. Spalletti e la dirigenza sono stati bravi a compattare il gruppo per rimanere concentrati su queste ultime partite, visto che salvo ribaltoni incredibili la qualificazione alla prossima Champions è stata conquistata. Lautaro al posto di Icardi? A mio parere potrebbero benissimo giocare insieme, sono due attaccanti complementari in grado di formare un duo d’attacco di tutto rispetto. Non sarebbe un’utopia vederli in campo contemporaneamente”.

Simone Ciloni