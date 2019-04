Inter, ESCLUSIVO Matteo Materazzi (agente Fifa): “Lautaro Martinez ha un grande futuro davanti a sé, esaurito il ciclo nerazzurro di Icardi”

L’agente Fifa Matteo Materazzi sul momento dell’Inter

L’Inter domani sera affronta nel posticipo serale delle 20.30 di questa giornata di Serie A il Frosinone, penultimo in classifica ma reduce da due vittorie consecutive e alla disperata ricerca di punti per la salvezza.

Ad analizzare il momento nerazzurro è stato nostro ospite in redazione l’agente Fifa Matteo Materazzi, che in ESCLUSIVA ha dato un suo personale commento sul gruppo di Spalletti e il finale di stagione:

Intervista all’agente Fifa Matteo Materazzi

“Penso proprio che il terzo posto ormai sia consolidato, visto che la vera lotta riguarda la quarta posizione e le varie pretendenti otre al Milan. La squadra di Spalletti a inizio stagione era considerata l’unica potenza in grado di rovesciare l’egemonia della Juventus, ma ha deluso le aspettative dei tifosi. Ci sono stati diversi fattori extra campo che hanno destabilizzato l’ambiente, ora però la situazione pare diversa in quanto sia i giocatori che la società remano in un’unica direzione per non perdere punti e qualificarsi senza patemi alla prossima Champions League. Icardi? E’ un ottimo giocatore e avrebbe potuto fare molto di più in questa stagione, ma penso che per lui sia quasi impossibile restare un altro anno a Milano. Lautaro Martinez invece ha un grande futuro davanti a sé, può esplodere definitivamente in maglia nerazzurra”.

Simone Ciloni