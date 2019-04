Lady D morta per una lesione insolita, parla il medico legale – VIDEO

Lady D si sarebbe potuta salvare dopo l’incidente? Ecco cosa pensa il medico legale

Dopo 22 anni si torna a parlare della morte di Lady D, a seguito di un incidente d’auto.

Il medico legale Richard Shepherd ha pubblicato un libro dove parla delle cause che hanno provocato la morte della principessa, a detta sua è stata alquanto sfortunata. Queste le sue parole: “La lesione riportata da Lady Diana è stata una delle più insolite, se non la più insolita, tra quelle viste in vita mia: si è trattato di una lesione piccola, ma nel punto sbagliato”.

Shepherd è convinto che se in quel momento l’ex moglie del principe Carlo avesse indossato la cintura di sicurezza si sarebbe salvata. Ad ogni modo, pensa che la sua morte si sarebbe potuta evitare se l’ambulanza fosse arrivata in tempo. La principessa infatti non morì sul colpo, ma rimase cosciente per un po’ di tempo.

Il medico legale ha spiegato che l’impatto aveva provocato la rottura di una minuscola vena all’interno dei polmoni, fu questo a causare un’emorragia interna che si è rivelata fatale.