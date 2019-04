Maria Elena Boschi e Giulio Berruti pizzicati insieme al “Salone del mobile”: è amore?

Una nuova coppia sta facendo impazzire il gossip italiano: si tratta dell’attore Giulio Berruti e dell’ex Ministro Maria Elena Boschi. I due sono apparsi insieme al “Salone del mobile”

L’ex Ministro Maria Elena Boschi ha sorpreso tutti presentandosi al “Salone del mobile” in compagnia di un uomo. Ma non si tratta, no, di uno sconosciuto: stiamo parlando dell’attore Giulio Maria Berruti, uno degli attori più conosciuti del panorama italiano e protagonista, più di dieci anni fa, del sequel della fiction “Elisa di Rivombrosa”. Il gossip sulla nuova coppia è subito impazzato e pare che Maria Elena Boschi (almeno per la sua aria raggiante) sia follemente innamorata del suo cavaliere.

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, i due insieme al “Salone del mobile”: i tweet in rete

Maria Elena Boschi e Giulio Berruti: sarebbero questi i nomi che nelle ultime ore stanno facendo impazzire il gossip sulla cronaca rosa in Italia. L’ex Ministro e l’attore sarebbero una coppia e i due si sono presentati insieme al “Salone del mobile” di Milano. La Boschi aveva fatto sapere che sarebbe arrivata con un accompagnatore, celandone però l’identità. Sarà amore? La presunta coppia è apparsa affiatata e insepabile. Annalisa Venezia, giornalista di Grazia, ha scritto un tweet sulla serata e su quell’apparizione inaspettata: “Ho visto Maria Elena Boschi arrivare a una festa con Giulio Berruti. Ma tipo lei che lo guardava pazza d’amore. Per me la settimana del mobile può finire qui“.

Giulio Berruti, ecco chi è il bellissimo attore che ha conquistato il cuore di Maria Elena Boschi

Fisico prestante, occhi color ghiaccio, capelli neri che incorniciano un volto dai tratti comunque delicati: la bellezza di Giulio Maria Berruti non passa certo inosservata. Laureatosi in Odontoiatria e protesi dentaria (2010), poi specializzatosi in Ortodonzia (2015), già dal 2005 l’attore (quasi 36 anni) ha iniziato a calcare le scene interpretando piccoli ruoli in diversi film. Il successo per lui è arrivato nel 2006 grazie alla sua interpretazione ne “La freccia nera”, al fianco di Martina Stella e Riccardo Scamarcio, ma soprattutto nel 2007 con la parte da attore protagonista nel sequel di una delle fiction Mediaset più apprezzate dell’ultimo ventennio: “La figlia di Elisa- Ritorno a Rivombrosa”, la storia che ha concluso le vicende narrate nelle due fortunate serie di “Elisa di Rivombrosa”. Giulio Berruti, in quell’occasione, interpretò il ruolo di Andrea Van Necker, figlio della storica nemica di Elisa Scalzi (interpretata da Vittoria Puccini) e giovane nobile che finisce con l’innamorarsi proprio di Agnese (Sara Felberbaum) , la figlia della donna tanto odiata da sua madre. Dall’esplosione di popolarità regalatagli dalla fiction in costume in poi, il successo televisivo di Giulio Berruti è andato un po’ scemando nel tempo: lo ritroviamo nel 2014 nel cast della fiction- fallimentare in quanto ad ascolti- “I segreti di borgo Larici”. L’attore, comunque, non ha mai lasciato né il grande né il piccolo schermo e nel 2018 ha vinto il talent show “Dance Dance Dance”.

Maria Mento