Meghan Markle, la sorellastra pronta a pubblicare la sua verità sulla Duchessa del Sussex

Già da qualche mese circola la voce dell’esplosivo libro che Samantha Markle, la 54enne sorellastra di Meghan, starebbe scrivendo sulla sua vita e sul suo rapporto con la figlia avuta in seconde nozze dal padre Thomas Markle. Da alcune dichiarazioni che la donna aveva rilasciato al Daily Star (e di cui avevamo già parlato: qui il link al nostro pezzo precedente), si intuisce ciò che Samantha pensa e cioè che la moglie del Principe Harry sia un’arrivista pronta a tutto per raggiungere i suoi scopi. L’uscita del chiacchierato libro, intitolato non a caso “In the Shadows of the Duchess” (in italiano, letteralmente: “Nelle ombre della Duchessa”) e diviso in due parti, pare sia imminente: questa novità editoriale potrebbe offuscare la lieta novella della nascita del royal baby.

Tutte le ombre della vita di Meghan Markle, in uscita a fine Aprile il libro della sorellastra Samantha

Prevista per la fine di Aprile l’uscita della prima parte del già popolarissimo “In the Shadows of the Duchess”, il libro su Meghan Markle scritto dalla sorellastra Samantha Markle. Manca davvero pochissimo e l’uscita del volume potrebbe accavallarsi con la nascita del figlio o della figlia di Harry e Meghan. Anzi, la pubblicazione dello scritto potrebbe addirittura offuscare la notizia della nascita del royal baby qualora davvero Samantha Markle abbia delle verità importanti da svelare sull’ex attrice. Samantha aveva già dichiarato che avrebbe parlato di tutte le ombre della vita della sorella, sebbene non abbia mai svelato su quali aspetti si sarebbe di preciso concentrata nella stesura di “In the Shadows of the Duchess”. La seconda parte del manoscritto, invece, dovrebbe arrivare in libreria a Luglio.

Tutte le ombre della vita di Meghan Markle, Samantha Marlkle vuole svelare la verità al mondo

“Dico la verità anche se questo mi rende impopolare”, ha più volte detto di se stessa Samantha Markle. Questo vale anche per le verità contenute nel suo libro e Samantha ha già detto che non lascerà che Meghan viva la sua favola da principessa senza che il mondo conosca prima la verità. Verità: ma quale verità? Secondo la 54enne, deve essere svelato il vero volto di Meghan, quello che il mondo- abituato com’è a vedere la versione ufficiale di se stessa che Meghan mostra in pubblico- non ha mai avuto modo di conoscere. Samantha Markle ha dichiarato, inoltre, che non intende ferire la sorella ma che il suo memoriale, benché sincero, non sarà del tutto positivo. La donna ha avuto un momento di opposizione molto forte a Meghan quando la Duchessa del Sussex scrisse al padre chiedendogli si smetterla di rivolgersi alla stampa e di parlare con lei. Samantha Markle, in quell’occasione, appoggiò il padre scagliandosi contro la sorella, colpevole di credere che il padre manipolasse la situazione per ottenere una maggiore attenzione mediatica sulla sua persona.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento