Milan, ESCLUSIVO Colomba: “I rossoneri e l’Atalanta meriterebbero la Champions League”

L’allenatore Franco Colomba sul percorso che porta alla prossima Champions

Con l’ottavo scudetto consecutivo ormai cucito sul petto dei bianconeri, nel nostro campionato crea ancora un forte interesse la lotta per la salvezza e soprattutto il quarto posto, attualmente occupato dal Milan (anche se a pari punti con l’Atalanta).

Per l’occasione abbiamo intervistato il noto allenatore di diverse piazze di A Franco Colomba (ex di Bologna e Parma tra le altre), che in ESCLUSIVA ci ha dato una sua analisi sulla situazione del nostro campionato:

L’allenatore Franco Colomba sulla lotta per il quarto posto

“Milan-Lazio è il big match di questa giornata, più importante per la squadra di Gattuso perché non vive un buon momento da diverse settimane e ha assoluto bisogno di una vittoria per non perdere altri punti sul cammino per la Champions. I biancocelesti invece sottotraccia hanno macinato punti e belle prestazioni, Immobile è il valore aggiunto di un gruppo che meriterebbe l’Europa principale. Come outsider e per quello dimostrato in campo non posso non citare l’Atalanta, Gasperini è un genio e quello che sta facendo a Bergamo è sotto gli occhi di tutti. Gli orobici non hanno il prestigio e la storia di altri club, ma sarebbe bellissimo se la musichetta della Champions risuonasse nello stadio Atleti Azzurri d’Italia”.

Simone Ciloni