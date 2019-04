Picchia la figlia “modella” di 6 anni perchè non vuole posare nelle foto, la mamma rischia grosso

Una donna ha colpito la figlia perchè, dopo una giornata di lavoro come modella bambina, era troppo stanca per fare nuove fotografie. Il video indigna il web

Ha picchiato la figlia di soli tre anni perchè non posava bene per le foto. Protagonista dell’assurda vicenda è la madre di una bimba cinese, duramente attaccata sui social dopo che un video che la mostra mentre se la prende con la figlia di tre anni è stato pubblicato sul web, registrato dal testimone della scena che ha visto la donna dare un calcio alla figlia.

Mamma picchia la bimba di 6 anni

Il filmato è stato condiviso allo scopo di denunciare l’abuso della donna nei confronti della bambina: è in seguito emerso che Niu Niu è una bimba “modella” che ha iniziato la sua carriera sei mesi fa e che, secondo quanto scoperto, aveva lavorato tutto il giorno e probabilmente stanca, non voleva più posare per nuovi scatti fotografici. Il titolare di un negozio di moda per bambini ha rivelato che Niu Niu lavorava come modella da sei mesi e che da allora la mamma l’ha sfruttata per fare soldi. La donna avrebbe infatti accettato diversi contratti per ottenere un alto guadagno finanziario, senza curarsi del fatto che così la bimba era costretta a lavorare instancabilmente. Nel video, in uno scatto d’ira, tira un calcio alla bambina: la donna ha chiesto scusa pubblicamente dicendo, “nessun genitore può dire di non aver mai tirato uno schiaffo ai propri figli. Raramente colpisco la mia bambina”. Molti negozi, dopo la diffusione del video, hanno iniziato a rimuovere le fotografie della bambina.