Roma-Udinese, ESCLUSIVO Gautieri: “Il quarto posto è ancora possibile per i giallorossi”

Mister Gautieri parla della situazione del club giallorosso

Tra pochi minuti all’Olimpico va in scena l’anticipo delle 18 Roma-Udinese, un match che per entrambe le squadre vale tantissimo. I giallorossi sono infatti sesti in classifica con 51 punti, mentre i friulani sono a 4 punti dalla zona retrocessione.

Per l’occasione abbiamo intervistato l’ex giocatore della ‘Magica’ e ora allenatore Carmine Gautieri, che in ESCLUSIVA ai nostri microfoni si è così espresso sulla situazione del club capitolino:

Gautieri in vista di Roma-Udinese

“Sono convinto che sarà una gran bella partita in quanto tutte e due le squadre hanno forti motivazioni per portare a casa i 3 punti. Alla Roma serve assolutamente la vittoria per restare in corsa al quarto posto che vale la Champions League, mentre l’Udinese con l’arrivo di Tudor ha dato una svolta al proprio campionato e vuole chiudere la pratica salvezza il più in fretta possibile. Roma quarta? Ha tutto per poter conquistare quella posizione, nonostante una stagione molto discontinua questo gruppo può scavalcare le altre pretendenti e pensare in grande la prossima stagione”.

Simone Ciloni