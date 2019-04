Tremendo schianto tra auto e moto all’incrocio: motociclista sbalzato a terra, è morto

Un centauro di 47 anni ha perso la vita nello scontro con un’auto. Il grave incidente è avvenuto nel cuore di Milano

Uno schianto tremendo quello che ha coinvolto un’auto e uno scooter, un impatto tremendo che ha provocato la morte di una persona. E’ accaduto nel pomeriggio di sabato 13 aprile su un’importante arteria di Milano, dove è deceduto un centauro 47enne a seguito del terribile impatto della due ruote sulla quale viaggiava con un veicolo.

Incidente stradale all’incrocio, motociclista sbalzato a terra

Il sinistro si è verificato nel punto di intersezione tra viale Umbria e via Simone d’Orsenigo ed i testimoni dello schianto si sono immediatamente resi conto della gravità della situazione. Secondo una prima ricostruzione il 47enne sarebbe stato sbalzato dalla sella finendo a terra a diversi metri di distanza dal punto dell’impatto, un volo purtroppo fatale, avvenuto davanti a diversi passanti che increduli e spaventati hanno assistito alla scena senza poter fare nulla ad eccezione di allertare i soccorsi.

Ambulanze sul posto

Sul posto sono arrivate in una manciata di minuti due ambulanze oltre ad un’auto medica: il personale sanitario ha soccorso sia il motociclista che l’automobilista ma, nonostante i disperati tentativi di rianimazione, non hanno potuto far altro che dichiarare il decesso del centauro. In loco sono arrivati anche gli agenti della polizia locale per tutti i rilievi del caso: si cercherà ora di ricostruire nei dettagli la dinamica dell’incidente così da accertare eventuali responsabilità.