Serie A, ESCLUSIVO Velluzzi (GdS): “Atalanta più bella realtà del campionato. Molto dipende da Milan-Lazio stasera”

Il giornalista Francesco Velluzzi sulla lotta al quarto posto

Questa 32esima giornata di Serie A può dare importanti verdetti: se da un lato alla Juventus basta un pareggio con la Spal per conquistare l’ottavo scudetto consecutivo a sei turni dalla fine, la lotta Champions resta apertissima.

A questo proposito abbiamo contattato Francesco Velluzzi, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ che in ESCLUSIVA ha così commentato la guerra al quarto posto tra le varie pretendenti:

Velluzzi sulla rincorsa alla prossima Champions League

“Milan-Lazio dirà molto in chiave Champions, i rossoneri sono favoriti stasera anche se la Lazio è una squadra molto sottovalutata e poco mediatica. Simone Inzaghi è un grandissimo allenatore e meriterebbe di giocare nell’Europa che conta. Dopo un periodo decisamente negativo la squadra di Gattuso oggi deve dimostrare di difendere l’attuale quarto posto che occupa in classifica, in virtù di un’Atalanta che è la più bella realtà di questa Serie A. Visto che lo scudetto è stato già deciso da diverse settimane, la rincorsa al massimo torneo continentale affascina non poco viste le numerose pretendenti. Non dimentichiamoci ovviamente della Roma, che non ha ancora mollato la spugna e fino all’ultimo proverà a scavalcare le concorrenti”.

Simone Ciloni