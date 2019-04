Serie B, ESCLUSIVO Binda (GdS): “Lecce favola del campionato, gioca un calcio sublime”

Analisi del campionato cadetto del giornalista Nicola Binda

Oggi va in scena la 33esima giornata di Serie B, che vede il Brescia assoluto protagonista e stabilmente al primo posto in classifica.

A fare il punto sul campionato cadetto abbiamo contattato Nicola Binda, giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione delle diverse squadre.

Ecco quanto detto da Nicola Binda:

Il giornalista Nicola Binda sulla promozione diretta e i playoff di Serie B

“A mio parere il primato del Brescia è più che meritato per quanto visto in questa stagione finora e penso proprio che vincerà la B, in quanto anche nei momenti di difficoltà ha saputo resistere e dato dimostrazione di essere una grande squadra. Un capitolo a parte lo merita il Lecce, che è senza dubbio la favola di questo campionato e se riuscirà a ottenerla promozione diretta sarebbe davvero una sorta di Parma-bis. I salentini giocano il miglior calcio della Serie B e devono concretizzare il loro stile con un risultato importante. Molto dipenderà in zona playoff nel match Benevento-Palermo; se i campani non ottengono la vittoria allora possono dire addio all’accesso diretto in A. La delusione? Facile dire il Crotone, secondo me l’Hellas Verona doveva e poteva fare molto di più”.

Simone Ciloni