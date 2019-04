Spiaggia trasformata in aeroporto: la straziante foto della tartaruga che depone le uova sull’asfalto

La foto di una tartaruga costretta a deporre sulla pista di un aeroporto ha toccato il cuore di milioni di persone. I danni dell’intervento umano

Sta facendo il giro del mondo l’immagine di una tartaruga ferma sulla pista di un aeroporto. Un’istantanea straziante se contestualizzata e divenuta virale proprio quando il pubblico del web ha scoperto i retroscena ad essi collegati. Lo scatto mostra infatti le gravi conseguenze che l’intervento dell’uomo può provocare nelle aree abitate da specie di animali o mammiferi. Come in questo caso: l’aeroporto in questione è stato infatti costruito nientemeno che su una spiaggia; e proprio su quella spiaggia la tartaruga era solita deporre le proprie uova ma d’ora in poi non potrà più farlo.

La foto della tartaruga è virale sul web

La foto ha spezzato il cuore di milioni di persone: mostra infatti la testuggine tornare dove pensava si trovasse la sua casa finendo invece su un tratto asfaltato. Il popolo del villaggio di Mandhoo, nelle Maldive, ha osservato con sconcerto lo scatto rendendosi conto della grave situazione per l’animale, che ha cercato di deporre le uova nel bel mezzo della pista dell’aeroporto di Maafaru. Mamma tartaruga voleva trovare un nido appropriato nel quale deporre ma non ha ritrovato le stesse condizioni dell’anno precedente; a quel punto non ha potuto far altro che deporre sull’asfalto. Nella foto si vede un testimone dell’assurda scena accanto al rettile e a tre uova appena deposte.

L’attacco degli ambientalisti

Una volta terminato la testuggine è tornata nell’oceano: gli ecologi locali affermano che la crescita economica delle Maldive sta influendo sull’ecosistema dell’arcipelago. Le organizzazioni ambientaliste hanno alzato la voce per chiedere un modello di sviluppo sostenibile che non sacrifichi l’habitat di specie importanti e a rischio estinzione come la tartaruga verde.