Walter Nudo dopo il malore: “Sto recuperando velocemente” – VIDEO

Walter Nudo sta meglio, dopo l’intervento tornerà a lottare per i suoi sogni

Dopo il malore Walter Nudo ha finalmente aggiornato i suoi tantissimi fan sui social. L’attore poche ore fa ha postato una foto sul suo profilo Instagram per tranquillizzare tutti coloro che si sono preoccupati per lui.

L’attore ha fatto sapere di aver preso il tel solo per scrivere il post, dopodiché continuerà a non usarlo fino a lunedì. Ai fan ha spiegato che non si aspettava affatto di stare così male improvvisamente, ma si rende conto che la vita è fatta anche di questo.

Il vincitore della terza edizione del Grande Fratello Vip ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che si sono preoccupati per lui e gli sono stati accanto in questi giorni difficili per lui.

Ad oggi sta meglio, a breve subirà un intervento. Lui stesso ha concluso dicendo: “Sto recuperando velocemente e dopo un intervento al mio cuoricino che farò, se tutto va bene, lunedì uscirò da questo box e dopo un paio di giri di rodaggio, ritornerò a galoppare sulle praterie di questo meraviglioso mondo e ritornerò a lottare ancora per i miei sogni.”