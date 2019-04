Attaccato e ucciso dall’uccello killer, è il più pericoloso del mondo

Assurdo episodio quello costato la vita ad un uomo, deceduto in seguito all’attacco di un esemplare di uccello noto per essere il più pericoloso al mondo

Morire a causa di un uccello. Non è una leggenda metropolitana ma la pura realtà dei fatti: a perdere la vita è stato un uomo di 75 anni, attaccato da un enorme volatile noto per essere considerato l’uccello più pericoloso del mondo. Si tratta del casuario, specie imparentata con l’emù australiano e secondo solo allo struzzo per quanto riguarda il peso; non è infatti in grado di volare ed è dotato di un pericoloso artiglio dalla forma simile a quella di un pugnale, secondo quanto riportato sul sito web dello zoo di San Diego.

Uomo attaccato dall’uccello nella sua fattoria

L’incidente si è verificato in una fattoria della Florida, come riferito dalle autorità della contea di Alachua, cittadina di poco più di 7000 abitanti, al giornale Gainesville Sun. Qui l’anziano aveva diversi casuari, che a dispetto della loro pericolosità sono molto popolari tra gli appassionati e collezionisti di uccelli esotici; per ragioni ancora da chiarire però l’uomo è stato improvvisamente attaccato e ferito gravemente. Chi ha assistito alla scena ha dato subito l’allarme allertando i soccorsi intervenuti rapidamente: il 75enne è stato trasportato in ospedale ma è deceduto dopo il ricovero. L’uccello potrebbe averlo colpito proprio con il suo artiglio, che può raggiungere la lunghezza di 4 pollici, poco più di 10 centimetri.