Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di domenica 14 aprile 2019

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di domenica 14 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova puntata di “Che tempo che fa”, condotta da Fabio Fazio con Luciana Littizzetto e Filippa Lagerback. In seconda serata, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 vanno in onda due nuovi episodi di “N.C.I.S” e “F.B.I”, seguiti da “La Domenica sportiva”.

Su Rai 3 va in onda il documentario “Città segrete”: Corrado Augias torna in prima serata con “Città segrete” e ci guida alla scoperta di Roma, Londra e Parigi. Una serie di grandi “biografie” delle capitali più simboliche e visitate d’Europa. Un percorso di conoscenza che attraversa personaggi, luoghi, idee. Pagine dense di segreti e di episodi tragici, comici, sentimentali, macabri ed eroici. A seguire, “Tg3 Regione” e “Tg3 Nel mondo”.

Passiamo alle reti Mediaset, partendo da Rete 4 che propone il film “Prova a prendermi”: Frank W. Abagnale Jr. e’ il tipico ragazzo americano di buona famiglia degli anni ’60. Ma l’improvviso dissesto finanziario del padre e il divorzio dei genitori lo costringono ad andarsene di casa. Ma come sbarcare il lunario? Ad esempio ottenendo una divisa da pilota Pan Am, falsificando assegni della compagnia aerea e comprandosi una macchina marcatrice per alterare i numeri degli stessi. In poco tempo Frank, che cambia identità più velocemente dei propri abiti, diventa una delle priorità dell’Fbi ed in particolare dell’agente Hanratty, esperto in frodi bancarie e come il suo antagonista solo al mondo. Tra i due finirà per crearsi un insolito rapporto filiale. Subito dopo, un altro film: “About a boy-Un ragazzo”.

Su Canale 5 terzo ed ultimo appuntamento con la fiction, con protagonista Sabrina Ferilli, “L’amore strappato”: è passato molto tempo da quando Arianna è stata strappata ai suoi genitori, quando questi ricevono il conto dell’istituto in cui la bambina ha vissuto prima dell’adozione. Rosa trova in quelle carte un indizio da cui partire per mettersi sulle tracce della figlia. Mentre Rocco cerca un modo per saldare il debito, la donna inizia una faticosa ricerca che potrebbe portarla a un passo dalla felicita’.Quando poi Rosa e Rocco sembrano aver trovato Arianna non possono avvicinarla: lo ha stabilito il Tribunale. E’ Ivan a mettersi in contatto con la sorella, riaprendo la ferita di un passato doloroso che la ragazza ha cercato di lasciarsi alle spalle. Dopo anni passati nella convinzione che la sua famiglia l’avesse abbandonata, la verità si rivela agli occhi di Arianna, mettendola davanti ad una scelta difficile. In seconda serata, l’approfondimento calcistico di “Tiki Taka”.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, seguito da un nuovo episodio di “Girlfriend Experience”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, programma di attualità e politica, condotto da Massimo Giletti. In seconda serata, va in onda il tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, segnaliamo su Tv8 la gara di Moto Gp negli Stati Uniti.

Maria Rita Gagliardi