Incidenti stradali mortali, due donne e un uomo morti nel giro di poche ore in tre regioni diverse

Due donne e un uomo hanno perso la vita a causa di tre diversi incidenti stradali avvenuti a Milano, Roma e L’Aquila. La donna morta a L’Aquila lascia due figli piccoli

Nel giro di poche ore, in tre distinti incidenti stradali mortali, due donne e un giovane uomo hanno perso la vita in Lazio, Lombardia e Abruzzo. Si tratta di due ragazzi molto giovani, uno di 26 anni e l’altra di 32, e di una signora anziana (88 anni). I prime due viaggiavano a bordo di una vettura e uno scooter, invece l’anziana signora è stata investita mentre si spostava a piedi. In tutti e tre i casi si è rivelato vano ogni tentativo di soccorso.

Incidente stradale mortale a L’Aquila, morta una 32enne madre di famiglia

Serena Durastante (32 anni) è la donna che questa mattina all’alba, intorno alle ore 05:30, ha perso la vita in uno scontro frontale avvenuto tra i Comuni di Pizzoli e Cagnano Amiterno (L’Aquila), sulla Strada Statale 260 Picente. La donna si era messa al volante per raggiungere il suo posto di lavoro presso una Casa di Riposo, dove era impiegata come Operatrice Socio Sanitaria. Sul corpo della donna verrà effettuato l’esame autoptico. Ferito, ma non in modo grave, il conducente dell’altro mezzo: verrà sottoposto a tutti gli esami del caso per capire se fosse sotto effetto di alcol o di altre sostanze. La morte di Serena Durastante sta suscitando in queste ore parecchia commozione: la vittima era mamma di due bimbi piccoli che ora sono rimasti orfani. Per onorare la memoria della giovane mamma non si giocherà l’incontro di calcio di prima categoria previsto tra L’Aquila e il Cesaproba (la donna era proprio originaria di Cesaproba, frazione di Montereale)

Incidente stradale mortale a Roma, morto nella notte un ragazzo di 26 anni

Un ragazzo di 26 anni ha perso la vita questa notte a Roma, in Viale Manzoni, a causa di un incidente stradale avvenuto verso le ore 02:30. Le dinamiche del sinistro sono ancora da appurare. Il giovane si è schiantato con lo scooter Yamaha X-City sul quale viaggiava nei pressi dell’incrocio tra Viale Manzoni con Via Boiardo. Si sarebbe trattato di un incidente autonomo, anche se non si conoscono ancora le ragioni per le quali il ragazzo pare abbia perso il controllo del suo mezzo a due ruote. Gli agenti del Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale si sono recati sul posto per effettuare i rilievi. Gli uomini del 118 hanno trasportato il 26enne, gravemente ferito, in ospedale: qui è deceduto.

Incidente stradale mortale a Milano, investita sulle strisce una signora di 88 anni: è morta

Un’anziana signora di 88 anni è morta questa mattina a Milano, intorno alle ore 08:40, dopo essere stata travolta da una vettura in transito. La donna si trovava su Viale Fulvio Testi e stava rincasando, a piedi, dopo aver preso parte alla funzione mattutina della domenica delle Palme. La donna, che aveva con sé un ombrello, un giornale e un ramoscello di ulivo (secondo quanto raccontato da alcuni testimoni), è stata trasportata in codice rosso all’Ospedale Niguarda. Qui è morta poco dopo a causa della gravità delle ferite riportate. Secondo quanto si è potuto appurare, l’anziana signora è stata travolta sulle strisce pedonali da un furgoncino bianco che pare viaggiasse a una velocità troppo sostenuta. Dopo l’impatto il furgone ha interrotto la sua corsa schiantandosi contro un semaforo.

(Fonti: Rete8.it, MilanoToday.it e RomaToday.it)

Maria Mento