La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 15/04/2019 al 21/04/2019

Secondo appuntamento mensile con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. Ancora una domenica in compagnia dell’astrologo più amato d’Italia e con Mezzogiorno in famiglia. Facciamo il punto della situazione per la settimana che sta arrivando, ricordando sempre che poi approfondiremo giorno per giorno i favori delle stelle con la rubrica giornaliera dedicata a “Latte e Stelle”: l’oroscopo quotidiano di Paolo Fox in onda su LatteMiele. Senza mai dimenticare il celebre motto che accompagna da sempre l’attività di Paolo Fox: “Non credete ma verificate”.

Dalla dodicesima alla decima posizione: seconda parte di Aprile tesa per il Capricorno

Capricorno. Cari Capricorno, questa settimana incontra qualche piccolo momento di tensione da mercoledì a venerdì. Tutti quelli che hanno un contenzioso o una discussione da affrontare saranno in una condizione particolare. I Capricorno devono risolvere problemi che altri hanno creato. La seconda parte del mese di Aprile può essere gestita in maniera confusa dal punto di vista sentimentale. Direi di non fare troppo tra mercoledì e venerdì;

Scorpione. Lo Scorpione è un po’ giù. Da sabato avete il Sole in opposizione. Dei progetti che avete in mente andranno in porto ma non subito: dobbiamo aspettare i primi giorni di Maggio. Il fine settimana è intrigante per i sentimenti. Chi ha già un amore lo rafforzerà, mentre chi vuole fare conoscenza è favorito dalle stelle. Questo è un momento di forza per chi vuole guadagnare qualcosa in più. Dovete mettere in pari i soldi che avete perso nel 2018;

Bilancia. Qui non si discute tanto il successo. Avete successo nelle cose che fate, a meno che non lavoriate per un’azienda in crisi (ma c’è comunque da dire che voi fate il vostro). C’è un calo fisico, qualche Bilancia deve affrontare dei problemi. Meritate un 8-9 nel lavoro, in amore e nelle questioni di carattere fisico un pochino meno. O siete lontani da una persona amata o ci sono stati dei problemi. Quando c’è una separazione voi non vi liberate facilmente delle situazioni passate, quindi attenzione a un/un’ex. Le storie nate da poco sono conflittuali.

Dalla nona alla settima posizione: i Vergine in attesa di risposte che non arrivano

Toro. Urano dice che dovete cambiare, e dovremo assistere a un cambiamento che qualcuno già ha sviluppato, che altri stanno sviluppando o che svilupperanno. Siete caparbi e troverete una soluzione. Questo è un momento un po’ particolare per voi. Nel fine settimana non siate troppo caustici in amore. Se avete dato spazio in amore a chi si è curato poco di voi potreste arrabbiarvi: se non è successo a Febbraio-Marzo potrebbe succedere adesso;

Vergine. La Vergine si trova in una situazione di attesa perché sta aspettando risposte di lavoro che non arrivano. Weekend importante per le relazioni d’amore, anche se voi in questo momento pensate a lavoro e soldi. Siete immersi in tensioni che riguardano le persone che vi stanno attorno se spendono soldi. Spesso voi provate attrazione per le persone intelligenti che fanno uscire il meglio di voi con la propria creatività. Se c’è questa persona, nella vostra vita, è meglio: frequentate persone che vi liberino dalla tensione che sentite;

Cancro. Avete qualche dilemma da sciogliere nel lavoro, ma questo è risaputo perché Saturno contro ve lo portate dietro dallo scorso anno. Poi attenzione alle questioni di carattere legale. Anche voi potreste vivere tensioni tra mercoledì e venerdì, anche in amore, come tutti i segni cardinali. Difficile che la vostra vita sentimentale sia lineare. Attenzione se avete cambiato da poco partner o se avete due storie: alla fine del mese potreste chiedervi se avete fatto la scelta giusta. Per il lavoro andiamo incontro a un Maggio importante.

Dalla sesta alla quarta posizione: il Sagittario deve decidere cosa vuole essere

Pesci. La settimana inizia un po’ a rallentatore ma poi va meglio. Il fine settimana si chiude in bellezza. È un momento di austerità e di riflessione. A Maggio incontrerete qualcuno, un capo, un collaboratore, un socio, per definire al meglio cosa dovrete fare nelle prossime settimane. Se avete incontrato un amore non perdetelo perché sarà importante. Fate i bravi se avete due storie perché rischiate di fare confusione. Voi siete un po’ come il Cancro e lo Scorpione: i segni d’acqua vivono di passioni. Grandi intuizioni per voi;

Acquario. L’Acquario ha voglia di libertà, di cambiamento, grazie all’influenza di questo Urano. Le cose non stanno più come prima, si dirigono verso un altro percorso che va affrontato in maniera serena. C’è di bello che qualunque cosa accada voi avete sempre pronta una soluzione per porvi rimedio. Tra mercoledì e venerdì giornate da sfruttare bene in amore. Anche voi avete perso molti soldi nel 2018: fate attenzione e cercate di recuperare;

Sagittario. Avete Mercurio, Venere, Giove favorevoli. L’inizio dell’anno non è stato tutto favorevole e siete stati anche male. In generale, i Sagittario che comunque sono spericolati adesso devono accettare solo le cose che vogliono portare avanti. Voi non dite mai di no e questo è anche un limite perché rischiate di non essere né carne né pesce. Adesso vi dovete chiedere cosa volete essere nella vostra vita, come volete che gli altri vi vedano. È un momento bello per l’amore, ricordatelo nel fine settimana.

Il podio della classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: i Gemelli in risalita

Gemelli. Anche voi, come il Sagittario, avete iniziato l’anno piuttosto bassini. Qualche soddisfazione però arriva. Certo, dovete tenere a bada il potere, dovete mettere a posto delle questioni che sono rimaste in sospeso. Forse proprio per questo non avete pensato ad altro. Soprattutto nel fine settimana pensate all’amore. I Gemelli possono avere successo se fanno cose che hanno già fatto nel passato. I nuovi progetti vanno bene ma le cose nate da poco potrebbero essere soggetti a critiche. Si va a rallentatore;

Leone. Il Leone propone, dispone, decide. Giovedì 18 e venerdì 19 fate attenzione perché ci sono stelle importanti per un segno che potrà avere presto delle soddisfazioni. Spesso andate controcorrente per farvi notare: amate fare delle cose non consuete, un po’ come l’Acquario che è il vostro opposto. Seppure avete nuotato controcorrente, pare che la corrente giri a vostro favore. Buone le occasioni di lavoro, mentre i sentimenti sembrano essere parcheggiati perché in questo momento avete altro in mente;

Ariete. Mercurio e Venere nel segno, Giove favorevole. A parte un po’ di tensione mercoledì e giovedì, arrivano le opportunità. È il momento buono per tornare sul palcoscenico. Saturno contro c’è ma significa che dovete lottare un po’ di più, però questo mese e mezzo vi dà l’opportunità di ottenere grandi risultati. Noto che in questi giorni c’è più volontà nel portare avanti progetti. Tutti i segni di fuoco, come avete notato, sono al top. O siete sotto un treno o siete voi che guidate il treno: ecco, adesso siete voi che avete in mano le redini della vostra vita. Questa settimana può portare già un pizzico di fortuna.

