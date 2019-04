Lazio, ESCLUSIVO Bergonzini (GdS): “La squadra non vale il quarto posto, la panchina non è all’altezza dei titolari”

Il giornalista Elmar Bergonzini dopo la sconfitta della Lazio col Milan

La Lazio ieri ha perso lo scontro ‘diretto’ col Milan (1-0 con rigore dell’ivoriano Franck Kessiè) per tentare l’ultimo assalto al quarto posto che vale la qualificazione alla prossima edizione della Champions League 2019/2020.

Per parlare del momento biancoceleste abbiamo contattato il noto giornalista della ‘Gazzetta dello Sport’ e corrispondente di ‘Kicker’ Elmar Bergonzini, molto vicino all’ambiente biancoceleste che in ESCLUSIVA ha analizzato la situazione del club laziale:

“Partiamo dal presupposto che a mio parere la Lazio non vale il quarto posto, a differenza di quanto la società ha sempre detto e fatto credere ai tifosi. Il vero problema del gruppo di Simone Inzaghi è che la squadra ha qualità, ma non ha i ricambi giusti per far rifiatare i titolari garantendo prestazioni di alto livello. Sicuramente la Lazio è superiore a Sampdoria e Torino, ma a differenza delle rivali per la Champions in panchina ha calciatori che nelle altre squadre forse si troverebbero in tribuna. Durmisi ieri sera è stato disastroso e con lo stop di Correa i biancocelesti si ritrovano con una sola alternativa in attacco come Caicedo. Questo non può bastare per una squadra che ha obiettivi di alta classifica, visto che il reparto offensivo è tra i più sterili della Serie A”.

Simone Ciloni