Mara Venier su Pamela Prati: “Mi auguro che abbia detto la verità sul suo matrimonio”

Durante la puntata odierna di “Domenica In”, Mara Venier ha commentato il caso che vede protagonista Pamela Prati ed il suo matrimonio con Mark Caltagirone, ritenuto dall’opinione pubblica una mossa pubblicitaria.

Nella puntata odierna di “Domenica In”, Mara Venier, con la complicità di Selvaggia Lucarelli, ospite in studio, si è tolta qualche sassolino dalla scarpa, commentando la vicenda che, nelle ultime settimane, vede protagonista Pamela Prati ed il suo matrimonio con l’imprenditore edile Mark Caltagirone che, dopo un’inchiesta portata avanti dal sito “Dagospia”, è stato tacciato dall’opinione pubblica di essere fasullo, una mossa pubblicitaria volta a far parlare della storica showgirl del Bagaglino.

Ecco cosa ha detto Mara:

“Pamela Prati è venuta qui qualche settimana fa, fa delle dichiarazioni e dà lì si scatena uno tsunami … Sono un po’ a disagio anche io […] In tanti mi hanno chiamato per dirmi che non è vero, che sono tutte invenzioni… Io difendo Pamela. Non so quale sia la verità, ma mi auguro che Pamela sia una persona seria, che è venuta da un’amica e abbia detto la verità… Non posso pensare che sia venuta qui a prendere in giro non soltanto me come amica, come dice lei da tanti anni, ma soprattutto il pubblico”.

Subito dopo, ha preso la parola Selvaggia Lucarelli che, a sua volta, ha dichiarato:

“Io non sono sua amica, quindi posso prendermi qualche licenza in più. Quando la carriera è in una fase discendente diventa un po’ tutto legittimo per rinverdire la propria notorietà… Sempre che non ci sorprenda e sia tutto vero quello che ci sta raccontando, ci stava anche che s’inventasse un finto marito. Sarebbe stato un peccato veniale. Quello che troverei squallido e sconcertante sarebbe inventare il discorso dei due bambini in affido, perché parlare di gioia della maternità in quel modo, sapendo che c’è un iter complicatissimo per avere bambini in affido da parte di famiglie che non possono avere figli… ecco, giocare con questa cosa qui, se non fosse vero, sarebbe tristissimo. Per il resto, se fosse tutta una grande invenzione per qualsivoglia motivo, mi farebbe una grande tenerezza. Ma se fosse tutto un gioco farebbe meglio a levarsi presto questa maschera”.

Mara Venier a Pamela Prati: “Aspetto l’invito al tuo matrimonio”

Infine, Mara ha lanciato un messaggio a Pamela, al quale la Lucarelli ha risposto con un ironico “Aspetta e spera”:

“Pamela, io aspetto l’invito al matrimonio, come mi avevi promesso. Il vestito e il cappello ce l’ho già. Mi raccomando”.

Maria Rita Gagliardi