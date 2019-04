Milan, ESCLUSIVO Atzori: “Obbligatorio tornare in Champions League, Gattuso merita la riconferma”

L’allenatore Gianluca Atzori sulla situazione rossonera

Il Milan nell’anticipo serale di ieri ha battuto la Lazio 1-0 grazie al rigore trasformato da Kessiè al 79’, restando così saldamente al quarto posto. I biancocelesti così sprofondano all’ottavo posto con 49 punti, fuori anche dalla zona Europa League.

Per l’occasione abbiamo contattato il noto allenatore Gianluca Atzori, tecnico di diverse squadre di Serie A (e non solo) che in ESCLUSIVA ha così commentato il momento vissuto dal club di via Aldo Rossi:

Gianluca Atzori sul Milan e il quarto posto

“Dopo un periodo negativo ieri il Milan con grande cinismo è riuscito a portare a casa i 3 punti con la Lazio, una vittoria che serviva al morale per la banda di Gennaro Gattuso. Penso che per il quarto posto, nonostante il momento discontinuo del ‘Diavolo’ (e allo stesso tempo anche delle inseguitrici), sarà proprio il Milan ad avere la meglio. Lo merita per tutto quello fatto in questa stagione e per tutto ciò che ha trasmesso l’allenatore rossonero ai suoi. Al Milan manca da troppo la Champions, una squadra storica di quella caratura non può più mancare l’appuntamento con il massimo torneo continentale. Gattuso anche l’anno prossimo? Merita la riconferma, ha dimostrato grandi cose anche nei momenti difficili e con tanti giocatori infortunati”.

Simone Ciloni