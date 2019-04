Schianto dopo il decollo: aereo contro elicottero, ci sono morti e feriti

Grave incidente dopo il decollo dall’aeroporto più pericoloso al mondo, un aereo è andato a schiantarsi contro un elicottero. Tre persone sono morte

Il bilancio di vittime e feriti parla chiaro: tre persone sono decedute, una delle quali dopo il ricovero in ospedale, ed altre due sono rimaste ferite, in seguito ad un incidente aereo la cui dinamica è ancora tutta da chiarire. Il disastro è avvenuto in Nepal, nei pressi di uno tra i più pericolosi aeroporti al mondo, costruito a 2.843 metri sul livello del mare e considerato la porta aerea di accesso all’Everest, la montagna di 8.848 metri tanto ambita dagli scalatori.

Incidente aereo dopo il decollo, violento schianto

Poco dopo il decollo, un piccolo aereo della Simrik Air è andato a schiantarsi contro un elicottero che si trovava parcheggiato in un eliporto. L’aeroporto in questione è quello di Tenzing-Hillary a Lukla mentre l’elicottero appartiene alla compagnia Manang Air: l’impatto è stato tremendo, come testimoniato dalle immagini scattate dai media locali che mostrano il velivolo e l’elicottero ridotti ad un cumulo di lamiere. Stando a quanto affermato dal portavoce della polizia Uttam Raj Subedi, sia il copilota che un poliziotto sarebbero morti sul luogo dell’incidente a causa della gravità delle ferite riportate.

Il bilancio è drammatico

Altre tre persone sono state invece trasferite in ospedale nella città di Kathmandu ma uno di loro, un altro poliziotto, è purtroppo deceduto. Il bilancio sarebbe dunque di tre morti e due feriti, ovvero il pilota dell’elicottero e un manovale di Manang Air. Secondo quanto emerso i poliziotti appartenevano al gruppo della polizia turistica attiva nell’area per gestire l’importante flusso turistico dei turisti in arrivo nel mese di aprile poichè intenzionati a scalare l’Everest.