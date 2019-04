Whatsapp, Instagram e Facebook down 14 aprile 2019: il problema risolto intorno alle 15

-Problemi sulle piattaforme di Mark Zuckerberg e gli utenti su Twitter (e su Telegram) se la ridono.

Dalle 12 circa di oggi in Europa e negli Stati Uniti Whatsapp, Facebook ed Instagram non funzionano a pieno regime e in alcuni casi le piattaforme di messaggistica e di social networking sono totalmente offline – non raggiungibili né da computer né da cellulare, né dal sito né dall’app.

Al momento i canali ufficiali della Facebook Inc. non si sono espressi in merito al down, di cui rimangono ignote le cause.

Non si tratta della prima volta che Whatsapp e Facebook riscontrano problemi di questo tipo: esattamente un mese fa le piattaforme si erano bloccate per ben oltre 12 ore.

Ai tempi, s’era trattato del più lungo blackout nella storia delle realtà di Mark Zuckerberg: questa volta il record verrà superato?

Intanto su Twitter e Telegram – realtà non appartenenti a Facebook ma che rappresentano a tutti gli effetti la diretta concorrenza nell’ambito del social e della messagistica – gli utenti fanno ironia e su Twitter gli hashtag #facebookdown, #instagramdown e #whatsappdown comandano in cima ai trending topic.

Secondo quanto riportato dal sito DownDetector – che monitora le segnalazioni degli utenti – i problemi si stanno registrando in tutto il mondo e soprattutto in Europa, Usa e Sud Est asiatico.

EDIT: la risposta al succitato quesito (questa volta il record verrà superato?) è giunta intorno alle 15: il down di Whataspp, Facebook ed Instagram è durato quest’oggi “solo” tre ore, con le piattaforme che hanno ripreso a funzionare più o meno a pieno regime proprio intorno alle 3; il record dello scorso 13 marzo rimane quindi imbattuto. Per gli ingegneri del colosso proprietà di Zuckerberg, comunque, la necessità di capire la causa di questi ricorrenti problemi.