Cosa c’è stasera in tv? La programmazione completa in prima e seconda serata di lunedì 15 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 15 aprile 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa, in prima e seconda serata, di lunedì 15 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova replica de “Il Commissario Montalbano”, seguita, in seconda serata, da “Che fuori tempo che fa”.

Su Rai 2 un nuovo appuntamento con la comicità di “Made in Sud”, presentata da Fatima Trotta e Stefano De Martino. In seconda serata, l’approfondimento politico e di attualità di “Povera patria”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Report” che, tra i tanti argomenti, stasera si occuperà di giustizia. A seguire, “Parlamento intervista”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento di attualità e politica di “Quarta Repubblica”. Subito dopo, il film “J.Edgar”.

Su Canale 5 va in onda la seconda puntata del “Grande Fratello 16”. Chi sarà l’eliminato di questa sera? Inoltre, entreranno nella Casa più spiata d’Italia Alberico Lemme e le sorelle De Andrè. In seconda serata, “X Stlye”, approfondimento sul mondo della moda.

Su Italia 1 va in onda il film “Star Wars: la vendetta dei Sith”: sono o passati tre anni dall’inizio della Guerra dei Cloni. Buona parte dei capi Separatisti sono stati uccisi e catturati. All’appello mancano pero’ il generale Grievous e il Conte Dooku. Obi-Wan Kenobi viene cosi’ incaricato di andare alla ricerca dei due per catturarli. Nel frattempo, il cancelliere Palpatine acquisisce sempre maggior potere fino a prendere in mano il comando di quello che diventerà l’Impero Galattico. Questo grazie anche all’aiuto di Anakin Skywalker, che decide di passare completamente al lato oscuro della forza, rinnegando anche l’amore per Padme che è, segretamente, in dolce attesa. A seguire, un altro film: “La città verrà distrutta all’alba”.

Su La 7 va in onda un nuovo episodio di “Body of proof”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terreste, segnaliamo su Tv8 il film “Rocky III”: Rocky Balboa, campione indiscusso, viene messo K.O. per la prima volta dal feroce “Mr. T”. Micky, il suo fedele allenatore, muore. Apollo Creed, il suo ex avversario nei primi due capitoli della storia, lo aiuta a ritornare il pugile di una volta.

Maria Rita Gagliardi