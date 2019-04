Ernesto Galli della Loggia contro Alberto Angela: “Non legge un libro da anni”

Ernesto Galli della Loggia attacca Alberto Angela, dopo la pubblicazione della collana “Come eravamo. Il romanzo degli italiani dalle origini alle unità d’Italia”.

Duro attacco dell’editorialista del “Corriere della Sera” Ernesto Galli della Loggia ad Alberto Angela. Tutto è iniziato quando Alberto, che ha pubblicato la collana “Come eravamo. Il romanzo degli italiani dalle origini alle unità d’Italia”, in una intervista rilasciata a “Repubblica”, ha dichiarato:

“Quando apriamo un libro di storia troviamo date, re, battaglie, imperi e poi basta. Sfugge completamente la realtà e cioè che la storia è fatta di piccole storie. In questa serie, ogni epoca la vedremo attraverso una famiglia: ogni volume racconta di un padre, una madre, di figli, zie, ed esplora la loro vita quotidiana, i cibi, le strade, i commerci, i modi di vestire, come un padre si rivolgeva ai figli, come avveniva un matrimonio”.

Immediata è arrivata la risposta di Galli della Loggia alle affermazioni del figlio di Piero Angela:

“Gentile Alberto Angela, da quanto tempo non legge un libro di storia? Da parecchi anni, si direbbe. Sono decenni, almeno sette od otto ma forse di più, caro Angela, che gli storici di professione, che proprio degli sciocchi non sono, hanno avuto le sue stesse curiosità e si sono messi a fare ricerche e a scrivere libri per soddisfarle”.

L’attacco di Ernesto Galli della Loggia ad Alberto Angela

E ancora:

“In questo modo, si svaluta la ricerca stessa e i suoi addetti: che li manteniamo a fare con il pubblico denaro? Si chiede la gente. Alberto Angela parla di cose da tempo acquisite al sapere della ricerca professionale. Angela e la maggior parte dei suoi telespettatori credono che la storia cosiddetta politica sia una noiosa anticaglia, alimentando il disinteresse per i complicati retroterra storici del presente e la premessa per l’antipolitica”.

Maria Rita Gagliardi