Frosinone, ESCLUSIVO Capozucca: “Crediamo ancora fortemente nella salvezza”

Intervista al consulente esterno di mercato del Frosinone

Nel posticipo di ieri sera il Frosinone ha ospitato l’Inter davanti al proprio pubblico del Benito Stirpe, rimediando una sconfitta per 3-1. Le reti nerazzurre portano la firma di Nainggolan, Perisic su rigore e Vecino, mentre il gol della bandiera è stato siglato da Cassata.

La squadra ciociara occupa così il penultimo posto della classifica con 23 punti; per l’occasione abbiamo contattato in ESCLUSIVA il consulente esterno di mercato Stefano Capozucca, che ci ha dato un commento sulla situazione del Frosinone.

Ecco quanto detto da Capozucca:

Stefano Capozucca analizza la situazione del Frosinone

“Noi abbiamo il diritto e il dovere di credere ancora nella salvezza anche dopo la sconfitta di ieri sera con una grande squadra come l’Inter. Fino a che la matematica non ci condannerà cercheremo di uscire dalla zona retrocessione, sono stati fatti alcuni sbagli in questa stagione ma ora siamo concentrati sull’obiettivo. Dobbiamo restare uniti e remare verso la salvezza. Il mio futuro? E’ prematuro parlarne adesso, sono concentrato sulla squadra e legatissimo al nostro Presidente che merita la Serie A per tutto quello che ha sempre fatto”.

Simone Ciloni