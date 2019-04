Grande Fratello news, Delia Duran entra in Casa e attacca Mila Suarez: “Sei qua grazie ad Alex Belli”

Confronto, al “Grande Fratello 16”, tra Delia Durian e Mila Suarez.

Durante la puntata odierna del “Grande Fratello 16”, Mila Suarez è stata protagonista di un confronto con Delia Duran, attuale fidanzata del suo ex compagno Alex Belli. Durante la sua prima settimana di permanenza in Casa, Mila ha più volte parlato della relazione vissuta con l’attore di “Centovetrine” e di come sarebbe stata tradita e lasciata da quest’ultimo che le ha preferito proprio Delia.

Questa sera, Mila e Delia sono state protagoniste di un acceso faccia a faccia, fatto di accuse reciproche. Delia è entrata in Casa e, approfittando del freez di Mila, le ha detto:

“Finalmente ci conosciamo. Io sono venuta qua per chiarire tutte le cose che hai detto su di me e che non esistono. Io non sono andata a casa tua a dormire nel letto tuo. Io mi sono messa con Alex Belli un mese dopo che vi siete lasciati. Ci sono delle prove per cui invitavo ragazze per farle scopare? La nostra relazione è iniziata perché c’erta un feeling. Ritorna alla realtà, Mila. Mi dispiace perché sei una bella ragazza. Invece di parlare del passato, fatti valere per quella che sei, invece di parlare di Alex Belli. Grazie a lui sei qua. Non ti ho fatto del male. Non l’avrei mai permesso”.

Mila Suarez a Delia Duran: “Rubi gli uomini”

Mila, una volta “sfreezzata”, ha potuto prendere la parola per dire alla sua rivale in amore:

“Sei brava a parlare. Tu rubi gli uomini. Rispetta l’uomo con cui sei stata 8 anni. La gente lo dice che porti le donne a casa per farlo divertire. Stai zitta che è meglio”.

Una rivalità che sembra destinata a non cessare e della quale, sicuramente, si continuerà a parlare nelle prossime settimane.

Maria Rita Gagliardi