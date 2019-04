Grande Fratello news, Ivana Icardi: “Non voglio i soldi di Mauro, ma il suo amore”

Confronto a distanza, al “Grande Fratello 16”, tra Ivana Icardi e Wanda Nara.

Questa sera, durante la puntata odierna del “Grande Fratello 16”, Ivana Icardi è tornata a parlare del difficile rapporto con il fratello, il calciatore dell’Inter Mauro e la compagna Wanda Nara. Ivana, come già fatto tempo fa a “Domenica Live”, in settimana, nella Casa, ha parlato ai compagni d’avventura del rapporto interrotto con il fratello, causato, a suo dire, dall’intromissione di Wanda.

In puntata, Ivana, come già fatto in settimana, ha mandato al fratello un messaggio di distensione, affinchè le divergenze possano essere appianate:

“Io voglio fare la mia vita ma non sto accanto a lui chiedendogli niente. Mi starà guardando. Io Ivana Icardi, io voglio che mia mamma che finisca di lavorare in una lavanderia. Vorrei ricompensare mia mamma, mio padre, i miei fratelli. Io non mi sono messa con un ragazzo più giovane di sette anni, cercando di cambiarlo. Se fosse stata un macellaio, non ci si sarebbe messa. Non voglio un euro da mio fratello, ma il suo amore. Wanda Mara mette continuamente legna sul fuoco. Si vede da questo perché non ho un rapporto con lui”.

Ivana Icardi: “Mia madre non riceve una chiamata da Mauro”

Successivamente, Ivana ha raccontato di come Mauro non aiuterebbe economicamente la famiglia, soprattutto la madre:

“Aiutava quando i miei genitori erano assieme. Lui non aveva quei soldi. Il rapporto con la mia famiglia era completamente diverso. Nessuno chiede soldi a lui. Mia mamma non riceve una chiamata”.

Cristiano Malgioglio, opinionista della trasmissione insieme ad Iva Zanicchi, ha, quindi, consigliato ad Ivana di non cercare più il fratello:

“I genitori devono essere aiutati. Con tutti i soldi che guadagno. Io amo la famiglia. A questo punto, non devi cercarlo più. Non si merita il tuo affetto”.

Maria Rita Gagliardi