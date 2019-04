Meghan Markle, si parla ancora di gemelli in arrivo a Buckingham Palace: ecco i precedenti

In Gran Bretagna sta ormai impazzando l’argomento royal baby. L’attesa è quasi finita e in molti tornano a parlare di una coppia di gemelli per Meghan e Harry. Quali sono i precedenti regali?

Meghan Markle potrebbe aspettare due gemelli? Questa è una domanda che oltremanica si stanno facendo in molti e ormai da parecchi mesi. Una voce alimentata da un pancione in apparenza molto più grosso- rispetto alle settimane di gestazione dichiarate- sfoggiato dalla Duchessa del Sussex. L’indiscrezione, non confermata in alcun modo da Buckingham Palace, diventa un’occasione per andare a vedere quali e quanti precedenti regali di parti gemellari ci sono stati alla Corte inglese.

Meghan Markle potrebbe aspettare due gemelli? Le probabilità, secondo gli esperti, sono alte

Le probabilità che Meghan potrebbe dare alla luce due gemelli sono molto alte e secondo gli esperti dipende dalla sua età: a 37 anni è più facile avere una gravidanza geriatrica. Ma in passato quanti membri della famiglia reale hanno avuto figli gemelli? In realtà, la gravidanza di Meghan- se gemellare- sarebbe la prima dal XV secolo ad oggi. Sono sei secoli, cioè, che i reali inglesi non accolgono tra le loro fila una coppia di gemelli. L’ultima regina a dare due eredi con una sola gravidanza fu la Regina Giovanna: il 16 Ottobre del 1430 nacquero infatti Giacomo e Alessandro. Giacomo fu il successore di suo padre. Molto più sfortunato il destino di Alessandro, morto nello stesso anno della sua nascita.

Meghan Markle potrebbe aspettare due gemelli? Meghan e Harry vogliono che i dettagli rimangano segreti

Intanto, parto gemellare o no, tutti i dettagli sul royal baby e sulla sua nascita rimarranno segreti per volere di Meghan e Harry. Dopo la nascita del piccolo la coppia sarà felice di condividere la sua felicità con i sudditi, ma soltanto appunto quando la gravidanza sarà un capitolo chiuso e il bambino sarà già nato. “Le loro altezze reali hanno preso la decisione personale di mantenere i piani privati intorno all’arrivo del loro bambino. Il Duca e la Duchessa non vedono l’ora di condividere le notizie entusiasmanti con tutti una volta che avranno avuto l’opportunità di festeggiare in privato come una nuova famiglia“: questo è quanto è stato rivelato dai portavoce di Kensington Palace.

(Fonte: Daily Star Online)

Maria Mento