Michael Terlizzi vuole abbandonare il GF16? Parla lui – VIDEO

Michael Terlizzi sta pensando di abbandonare il Grande Fratello 16

Si torna a parlare di Michael Terlizzi, concorrente del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara D’Urso su Canale 5.

Da giorni non si fa che parlare della sua presunta omosessualità, il gieffino ha smentito di essere gay ma continua a pensare a ciò che la gente sta pensando di lui fuori dalla casa.

Terlizzi sta attraversando un momento molto delicato nella casa più spiata d’Italia, agli altri concorrenti ha ammesso che potrebbe decidere di abbandonare il reality: “Il problema è che non sto bene, non so se faccio più bella figura a prendere ed uscire… Perché non mi sento, non lo so, sto vivendo delle serie difficoltà che non riesco a spiegare. Mi viene la voglia di prendere la valigia e uscire.”

Il gieffino ha poi aggiunto: “Non mi sento a mio agio. Se devo stare qui dentro, devo stare bene con le persone che sono dentro. Con qualcuno sto bene, ma per come sono fatto io, vorrei qualcosa di più. Per adesso non c’è questo. “