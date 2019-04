Paola Caruso, la foto hot dopo il parto fa scoppiare la polemica su Instagram

A 42 giorni dal parto, Paola Caruso ha pubblicato una foto hot sul suo profilo Instagram, scatenando una polemica tra i suoi followers.

Reduce dalla nascita del figlio Michele Nicola, avuto da Francesco Caserta che l’ha lasciata, non volendo riconoscere legalmente il bambino e dal test del DNA fatto con la donna che sostiene di essere la sua mamma naturale (il risultato del test verrà reso noto mercoledì sera a “Live Non è la D’Urso”), Paola Caruso, a 42 giorni dal parto, ha deciso di mostrarsi, in tutta la sua sensualità, in uno scatto postato sul suo profilo Instagram.

Nella foto in questione, la Bonas di “Avanti un altro” si mostra in versione super sexy, sdraiata a letto, con addosso soltanto della lingerie rosa. La foto è accompagnata da una didascalia che recita: “Post partum, remise en forme. Sono passati 42 giorni dal parto, che ne dite? State seguendo tutte le mie dritte nelle storie per arrivare top all’estate?”. Immediatamente, il profilo della soubrette è stato “invaso” da migliaia di commenti. Se da una parte c’è chi ha apprezzato lo scatto, dall’altro sono stati in tanti coloro i quali non hanno gradito che Paola si sia mostrata in tutta la sua prorompente bellezza, soprattutto tenendo conto del fatto che, da poco, sia diventata mamma. SuI Instagram, si leggono, infatti, commenti del tipo: “Questa foto me la sarei risparmiata”. E ancora: “Ma secondo te e il caso di farti una foto del genere ????? Ma cosa vuoi dimostrare . Ma pensa a tuo figlio e fai la mamma invece che le foto sexi. Aut”.

Paola Caruso: “Perchè una mamma non può essere sensuale?”

In seguito alle critiche ricevute, Paola ha scritto un post, nel quale rivendica il diritto di mostrarsi, nonostante abbia avuto da poco un bambino:

“A tutte le persone che mi stanno criticando; perché una mamma non può essere sensuale? Perché una mamma non può essere fiera dei sacrifici che fa per ritornare in forma? Quindi farsi una foto in cui si piace? Ma siete veramente fuori tutti? Ma che cosa c’avete in testa?”.

