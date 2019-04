Parigi, incendio Notre Dame: canadair per spegnere il rogo? “Potrebbero portare al collasso”

Nel messaggio (il cinguettio, sarebbe meglio dire) in cui Donald Trump ha espresso la propria solidarietà per il terribile incendio che sta devastando la cattedrale di Notre Dame a Parigi (che, ahinoi, continua a bruciare), il presidente degli Stati Uniti ha espresso il proprio pensiero: perché non utilizzare canadair per spegnere il rogo?

La Protezione Civile francese ha dovuto prendere posizione in merito anche perché il pensiero di Trump aveva iniziato a prendere piedi anche tra parecchi altri “uomini della strada” di Twitter muniti.

E s’è così espressa

Aggiungendo quindi, per i meno avvezzi al francese

Hundreds of firemen of the Paris Fire Brigade are doing everything they can to bring the terrible #NotreDame fire under control. All means are being used, except for water-bombing aircrafts which, if used, could lead to the collapse of the entire structure of the cathedral.

— Sécurité Civile Fr (@SecCivileFrance) 15 aprile 2019