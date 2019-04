Pasqua 2019 previsioni meteo: in questa settimana tornerà il sereno sull’Italia (ma non durerà)

La profonda instabilità climatica che ha caratterizzato molte zone d’Italia in questa prima metà del mese rischia di rovinare le prossime vacanze pasquali. Cosa dicono le previsioni meteo?

La prima metà del mese di Aprile è andata via lasciandoci addosso un grande senso di instabilità dal punto di vista climatico. Della primavera, iniziata ufficialmente lo scorso 20 Marzo, ci sono state solo sporadiche avvisaglie. L’instabilità climatica rischia anche di rovinare le giornate delle prossime festività pasquali, e del lungo ponte che interesserà le giornate del 25 Aprile (Festa della Liberazione) e del 1° Maggio (Festa del Lavoro). Cerchiamo di capire insieme con quali condizioni climatiche le diverse zone d’Italia si preparano ad affrontare la settimana santa.

Previsioni meteo per Pasqua 2019, caldo nel corso della settimana santa

Un meteo che promette la persistenza sostanziale di temperature calde almeno fino all’arrivo di sabato santo, preludio della domenica di Pasqua del 21 Aprile 2019. Ondata di caldo primaverile che però, già dal lunedì dell’Angelo, darà nuovamente spazio a situazioni climatiche più instabili. Secondo le previsioni di Meteo.it, il Sud può ancora essere preda di alcuni sprazzi di maltempo dovuti a una situazione di bassa pressione che si sta attenuando, mentre il Nord-ovest potrà essere colpito martedì da una perturbazione atlantica. Dalla giornata del 17 Aprile arriverà però l’alta pressione sub-tropicale, foriera del clima caldo e dell’innalzamento delle temperature che ci saranno su tutta la penisola almeno fino a domenica.

Pasqua 2019, le previsioni meteo dal 17 al 20 Aprile 2019

Le previsioni meteo attualmente disponibili sono in grado di dirci come potrebbero essere le condizioni climatiche nelle giornate che vanno dal 17 al 20 aprile 2019, cioè da mercoledì a sabato Santo. L’arco alpino sarà bersagliato da una nuvolosità diffusa più o meno in tutti questi giorni. Giovedì ci sarà bel tempo su tutta la penisola, con possibilità di annuvolamenti e schiarite al Sud e in Sicilia tra mattino e pomeriggio. Condizioni climatiche clementi al Centro e al Nord con qualche annuvolamento o piovasco sulla dorsale appenninica e sull’arco alpino. Il sereno (fatte salve sempre le solite nuvole alpine) sarà protagonista giovedì 18. Nella giornata di venerdì è prevista nuvolosità sull’arco alpino (al mattino) e sulla dorsale appenninica (al pomeriggio). Sabato degli annuvolamenti colpiranno ancora le zone dell’arco alpino (nel settore occidentale), ma nel complesso la situazione dovrebbe rimanere stabile: prevista una grande esplosione di caldo che dopo sabato lascerà spazio, ancora, all’instabilità.

(Fonte: La Repubblica.it)

Maria Mento