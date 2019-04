Scoop di Dagospia: Fabio Fazio fuori dal palinsesto di Rai 1

Scoop di “Dagospia”, secondo il quale Fabio Fazio sarebbe fuori dal palinsesto di Rai 1 del prossimo anno.

Il sito “Dagospia”, sempre attento all’attualità ed alle novità televisive, ha da poco lanciato una bomba che riguarda Fabio Fazio. Secondo il noto sito di Roberto D’Agostino, Fabio Fazio sarebbe uscito dai palinsesti di Rai 1 in via di definizione per il prossimo anno. “Che tempo che fa” sarebbe, dunque, cancellato. A tal proposito, sul sito si legge:

“In queste ore, arriva un’altra clamorosa novità che rischia di scuotere le fondamenta di viale Mazzini: a quanto si apprende, Fabio Fazio sarebbe uscito dai palinsesti di Rai 1 in via di definizione per il prossimo anno”.

Matteo Salvini su Fabio Fazio: “Non vado da Fazio per rispetto verso gli italiani”

La notizia, qualora fosse confermata, farà sicuramente felice il Ministro dell’Interno Matteo Salvini che, nelle ultime ore, ha ribadito l’intenzione di non presenziare a “Che tempo che fa”, dichiarando:

“Le regole della par condicio prevedono che da Fabio Fazio ci debbano andare i 4 leader di partito, Berlusconi, Zingaretti, Di Maio e Salvini: io per coerenza e rispetto degli italiani non andrò da Fazio”.

Maria Rita Gagliardi