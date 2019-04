Cosa guardare stasera in tv? La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 16 aprile 2019

La programmazione completa, in prima e seconda serata, di martedì 16 aprile 2019.

Cosa guardare stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione completa di martedì 16 aprile 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone una nuova fiction, con protagonista Luca Barbareschi: “L’Aquila-Grandi speranze”: nel cuore dell’Italia una città ridotta in macerie: è l’Aquila dopo il terremoto del 2009. Un anno e mezzo più tardi i suoi abitanti provano a riprendere in mano le loro vite spezzate cercando, ognuno a modo suo, di tornare a sperare. In seconda serata, una nuova puntata di “Porta a porta”.

Su Rai 2 va in onda il film comico “Vita cuore battito”: Enzo lavora come commesso in un negozio di articoli d’abbigliamento alla periferia di Napoli. Monica ha uno stipendio da acconciatrice che arrotonda come estetista porta a porta. La vittoria clandestina di un terno a lotto permetterà alla coppia, non ancora sposata, di soggiornare presso le principali mete turistiche spagnole (Barcellona, Ibiza, Formentera) in un viaggio che cambierà le vite dei due innamorati fino a nuovo ordine. A seguire, una nuova puntata de “Il Molo Rosso”.

Su Rai 3 va in onda l’approfondimento di attualità e politica di “#cartabianca”, seguito da “Tg3-Linea Notte”.

Passiamo alle Rete Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone un nuovo appuntamento con le soap opera “Il Segreto” e “Una vita”. Subito dopo, va in onda lo speciale “Mina Speciale ieri e oggi”.

Su Canale 5 va in onda il film “Noi e la Giulia”: Diego, Fausto e Claudio sono tre quarantenni insoddisfatti e in fuga dalla città e dalle proprie vite, che da perfetti sconosciuti si ritrovano uniti nell’impresa di aprire un agriturismo. A loro si unirà Sergio, un cinquantenne invasato e fuori tempo massimo, ed Elisa, una giovane donna incinta decisamente fuori di testa. A ostacolare il loro sogno arriverà Vito, un curioso camorrista venuto a chiedere il pizzo alla guida di una vecchia Giulia 1300. Questa minaccia li costringerà a ribellarsi a un sopruso in maniera rocambolesca e lo faranno dando vita a un’imprevista, sconclusionata e tragicomica avventura. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 nuovo appuntamento con “Le Iene Show”, seguito da un nuovo episodio di “Trial & Error”.

Su La7 va in onda l’approfondimento politico e di attualità di “DiMartedì”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terreste, segnaliamo su Tv8 il film cult “Se scappi ti sposo”: Ike, cronista di New York, ha soltanto un’ora per consegnare il suo pezzo e sente parlare di Maggie, una ragazza del Maryland che ha il terrore delle nozze e che è solita scappare davanti all’altare. Incuriosito, Ike scrive un articolo su Maggie, attivando una reazione a catena che lo porta ad Hale, la citta’ di Maggie.

Stasera in TV, martedì 16 aprile 2019: l’elenco completo dei programmi in prima e seconda serata

Rai 1

21:25 L’Aquila, grandi speranze

23:20 Porta a Porta

Rai 2

21:20 Vita, cuore, battito (film)

23:05 Il Molo Rosso (serie tv)

Rai 3

21:20 #cartabianca

0:00 TG3 Linea Notte

Rete 4

21:55 Il segreto (serie tv)

22:30 Una vita (serie tv)

23:30 Mina special – ieri e oggi

Canale 5

21:21 Noi e la Giulia (film)

23:42 TG5 – Notte

Italia 1

21:25 Le Iene Show

01:00 Trial & Error

La 7

21:15 Di Martedì

0:50 Tg La7

Tv8

21:25 Se Scappi, Ti Sposo (film)

23:40 Sex list (film)

Iris

21:01 Il monello (film)

22:01 La febbre dell’oro (film)

23:27 Sentieri selvaggi (film

Cielo

21:15 Escort

22:55 Paradise Club: il mega bordello

23:50 Prostitute part-time

0:30 Prostitute occasionali

Maria Rita Gagliardi