ESCLUSIVA Gianfranco Sanguinetti (sosia italiano Cristiano Ronaldo): “Stasera battiamo l’Ajax 2-0”

Abbiamo intervistato il sosia italiano di CR7

Tra pochi minuti la Juventus affronta l’Ajax nel ritorno dei quarto di finale di Champions League, con Cristiano Ronaldo che deve sorreggere il peso offensivo dei bianconeri e portarli dritti in semifinale. Noi invece abbiamo colto l’occasione per intervistare in ESCLUSIVA il sosia italiano del campione portoghese, Gianfranco Sanguinetti.

Ciao Gianfranco, sei ufficialmente il sosia italiano di Cristiano Ronaldo, ma quando è nata questa tua passione per l’asso portoghese?

Ho iniziato a seguire Ronaldo dal 2006, anno del Mondiale in Germania. Avevo già sentito parlare di lui dal suo arrivo allo United nel 2003, ma da quel torneo la gente iniziava a notare una vaga somiglianza facendomelo notare. Io un po’ per gioco iniziai a cercare il suo look e il suo stile negli anni, fino a quando la scorsa estate dopo l’arrivo alla Juve girando per Milano e Torino la gente finiva proprio per scambiarmi con lui, così ho deciso di propormi come sosia e la cosa ha funzionato!

Di quale squadra sei tifoso? Che pronostico dai in vista di Juventus-Ajax di domani sera?

Io sono juventino fin da bambino,quindi per me avere CR7 in bianconero è davvero un sogno che si avvera. Per la partita con l’Ajax sono fiducioso, la Juve ha dimostrato che sa tirare fuori il meglio quando serve e Ronaldo è l’arma in più. Io dico 2-0.

Intervista al modello e personal trainer Gianfranco Sanguinetti

Hai mai incontrato o avuto contatti con CR7? In caso negativo, cosa ti piacerebbe chiedergli?

Ronaldo l’ho incontrato sul set in occasione di alcune pubblicità a Torino ma non posso dire troppo a riguardo per questioni di agenzia. Dico solo che l’emozione è stata tantissima.

Raccontaci qualcosa sui tuoi prossimi progetti lavorativi…

Io continuo a svolgere il mio lavoro di personal trainer nella città dove vivo che è Chiavari. La piccola notorietà avuta quest’estate ha permesso di aprirmi una finestra lavorativa che spero di sfruttare al meglio, un po’ di televisione l’ho fatta e ho dei trascorsi come modello, magari poter continuare a lavorare con la mia immagine, con un occhio sempre rivolto a Torino!

Simone Ciloni