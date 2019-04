ESCLUSIVA Sen. Berutti (FI): “Serve un partito più strutturato per reggere gli urti del malcontento interno”

Intervista al Sen. Berutti di ‘Forza Italia’

Buonasera Sen. Mallegni, grazie della partecipazione. Come giudica la recente decisione dell’europarlamentare Elisabetta Gardini di lasciare il vostro partito?

A mio avviso in generale serve un partito più strutturato, capace di mediare e reggere gli urti del malcontento interno. Sulla questione Gardini non conosco a fondo la situazione per cui preferisco non giudicare.

Il Sen. Berutti su ‘Forza Italia’ e le elezioni europee

Qual è l’obiettivo che lei e ‘Forza Italia’ volete raggiungere in vista delle prossime elezioni europee di maggio?

Il nostro obiettivo è fare il massimo risultato possibile, come è normale che sia.

Simone Ciloni