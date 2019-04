Juventus-Ajax, ESCLUSIVO Valsecchi: “Juve favorita, ma Neres è veramente strepitoso”

L’opinionista sportivo Matteo Valsecchi in vista di Juventus-Ajax

Manca poco al fischio d’inizio di Juventus-Ajax, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dopo l’1-1 nell’andata in terra olandese, ora la formazione di Massimiliano Allegri deve assolutamente vincere per proseguire il proprio cammino nel massimo torneo continentale.

A questo proposito è intervenuto ai nostri microfoni l’opinionista di ‘Top Calcio 24’ Matteo Valsecchi, che in ESCLUSIVA si è così espresso in vista di questo importante match:

Matteo Valsecchi su Juventus-Ajax di Champions League

“La Juventus è favorita, ma questo Ajax ha dimostrato che quando viene sottovalutato riesce sempre a ribaltare il pronostico. La strabiliante partita col Real Madrid negli ottavi però non fa testo, in quanto gli spagnoli hanno gestito quella partita in maniera disastrosa meritando giustamente l’eliminazione. I bianconeri hanno le armi tecniche per avere la meglio sull’avversario, ma dall’altra parte vediamo un gruppo che non ha paura di nulla e giocherà alla morte. David Neres è l’elemento del terzetto offensivo dell’Ajax che più temo, merita già una big e anche all’andata ha fatto molto male alla retroguardia della Juve segnando il pareggio e bruciando i difensori con le sue accelerazioni. Se devo strappare ai ‘Lancieri’ un giocatore ti farei sempre il nome del brasiliano Neres, lo vedrei molto bene anche nel 4-3-3 di Allegri”.

Simone Ciloni