Non vedente cade e finisce sui binari della metro, l’incidente shock: l’uomo è salvo per miracolo

In una stazione della metro di Bethesda, nello stato americano del Maryland, un uomo non vedente è caduto dal marciapiede e ha rischiato di essere investito dal treno in arrivo

Un incidente che avrebbe potuto avere esiti drammatici e che per fortuna si è concluso con un bel lieto fine. È accaduto in una stazione della metropolitana della cittadina statunitense di Bethesda (Maryland). Qui un signore anziano, non vedente e regolarmente munito di un bastone con cui aiutarsi nei movimenti, non si è ben reso conto di essere arrivato al bordo del marciapiede e che andando oltre sarebbe finito sui binari. L’uomo è così caduto sulle rotaie, poco prima che sopraggiungesse il treno della metro che avrebbe potuto ucciderlo. Fortunatamente l’intervento tempestivo degli altri viaggiatori presenti in stazione ha evitato che accadesse il peggio: l’uomo è stato aiutato a risalire e ha riguadagnato la piattaforma.

Non vedente cade e finisce sui binari della metro, il momento documentato dalle telecamere di sicurezza

Il momento in cui l’uomo non vedente è rimasto vittima di un incidente nella stazione della metro di Bethesda (Maryland) è stato immortalato dalle telecamere di sorveglianza di cui è stato dotato il luogo. Il video che è stato diffuso, anche online, mostra l’uomo che si dirige con passo sicuro verso i binari della metro, oltrepassando la striscia oltre la quale è raccomandato ai viaggiatori di sostare nell’attesa dell’arrivo del treno. Qui l’uomo si è soffermato per qualche secondo, cercando l’eventuale presenza di ostacoli intorno a sé con il bastone, e poi ha ripreso a camminare. Il non vedente non si è accorto di essere però arrivato al bordo del marciapiede e ha messo il piede in fallo, cadendo sui binari. Un uomo è giunto in suo soccorso e poi anche altre persone lo hanno aiutato e lo hanno tirato su. Un intervento assolutamente provvidenziale: qualche istante dopo è arrivato il treno della metropolitana che sicuramente lo avrebbe investito.

Maria Mento