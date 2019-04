Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 Aprile 2019: Capricorno in pausa di riflessione, i Pesci devono dire basta alle storie di convenienza

Martedì 16 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. La buona notizia è che Giove è sempre in aspetto buono. L’ottima notizia è che da domani Mercurio è favorevole. La ancora migliore notizia è che dal 20 Venere entra nel segno. Adesso, non è che così dall’oggi al domani con un colpo di bacchetta magica tutta la tua vita cambia, però le occasioni ci sono e lo sapranno- soprattutto lo verificheranno- in particolare quelli che hanno un’attività in proprio perché quando ci sono queste stelle così effervescenti, movimentate, spesso capita anche dopo un periodo di grande silenzio che arrivi un’occasione o una voce a dire “Guarda, è arrivato il momento di agire”. La Pasqua in arrivo annuncia una bella sorpresa che può riguardare anche l’amore;

Toro. Tutte le novità vanno vissute con grande serietà. Tra l’altro, quelli che hanno avuto un problema fisico lo sanno bene che stanno lottando per riemergere. Problematiche serie, sì, d’accordo, però di solito quando abbiamo situazioni difficili nella vita viviamo anche delle perplessità. Da una parte siamo sgomenti, dall’altra accresciamo il nostro vigore e grazie alle esperienze (persino a quelle poco serene) noi acquisiamo di valore e siamo più forti. Dunque, in vista della Pasqua e soprattutto di una settimana piuttosto interessante, ma anche piena di impegni, cerca di evitare complicazioni e ritrovare una buona energia;

Gemelli. In questi giorni è un po’ difficile parlare con te perché sei assorto in pensieri che potresti anche non rivelare. Hai bisogno di essere compreso, consolato. Sei anche un po’ arrabbiato. È possibile per molti adesso aprire addirittura una vertenza, prendertela con qualcuno che ti ha fatto del male, se pensi che ti sia stato negato un diritto, che ci sia stato un sopruso. Questo è un periodo ancora di richieste. Per le affermazioni e le novità dovremo aspettare la fine dell’anno, però insomma come si dice? Chi ben comincia è a metà dell’opera. In amore si recupera molto dopo il 17, però in questi ultimi tempi- forse perché eri preso da tante cose- non è che tu abbia avuto un grande desiderio;

Cancro. Pare che in questi giorni tu sia più preso da questioni di lavoro che d’amore, in particolare se hai iniziato un nuovo progetto. C’è da fare la gavetta? Cioè, insomma devi ricominciare da zero, ripartire da zero? Possibile. Se sei giovane tutto questo non pesa, perché poi alla fine è anche giusto che sia così, ma se sei già grande e magari hai già maturato delle esperienze il fatto di ripartire da zero, comunque di rimetterti in gioco dall’inizio beh, insomma, può dare fastidio. D’altronde, questo è un periodo che ti dice “Lascia questo e prendi quest’altro”. Non puoi fare tutto. Una chiamata di lavoro, un’offerta può metterti anche in crisi da un certo punto di vista: magari è piacevole, positiva, ma tu certe esperienze non le vuoi più fare. Soprattutto, molti Cancro vorrebbero allontanarsi da un ambiente che ormai reputano poco sereno.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Tu sei sempre grandioso, munifico nei tuoi progetti, nelle tue ambizioni, in tutto quello che pensi. Ma ci sono i soldi, le risorse sufficienti per fare tutto? Il problema è che dall’anno scorso qualcuno ha speso troppo oppure in questo periodo tu hai bisogno di maggiori, diciamo così, offerte, ecco. Si può chiedere qualcosa in più? Credo che sia importante, in qualche modo, cercare di risolvere i problemi del passato, soprattutto in amore. Perché? Perché la fine di Aprile può portare una soluzione. È tempo di incontri molto intriganti;

Vergine. Tra qualche giorno non avremo più Venere e Mercurio opposti. Questo di per sé non è un grande sblocco, però insomma aiuta in particolare se ci sono stati problemi economici, legali. Ricordo sempre che la Vergine usa sempre la mente per amare, per giustamente lavorare. Quando rifletti sulle cose delle vita non sei mai un improvvisatore. Per esempio, in questo periodo potresti pensare che sia meglio per la tua famiglia, per il tuo lavoro, fare delle scelte; naturalmente questa è la tua idea, poi bisogna vedere come la pensano gli altri. E allora, nelle ultime settimane, più che contrasti veri e propri ci sono state delle divergenze di opinione che sono state particolarmente forti in famiglia.

Bilancia. Per te che vuoi sempre vedere tutto chiaro il fatto di stare con persone che invece sono proprio lontane da ogni forma di chiarezza e schiettezza è difficile da accettare. Soddisfare l’orgoglio e la propria ambizione è importante ma a quale costo? Perché, lo ripeto, questo può essere anche un periodo vincente per il lavoro però in amore si notano degli squilibri, a meno che tu non abbia deciso di dedicarti solo alla vita pratica e realizzarti in questo senso;

Scorpione. Lo Scorpione può dire che il peggio è passato? Certo. Però ricordiamo sempre che lo Scorpione deve fare i conti con se stesso, perché tu sai benissimo come sei fatto. A volte ti lasci andare totalmente alle relazioni pensando “Ma che mi importa, vado avanti”, e poi vivi invece certi momenti, che giudichi sprecati, con un forte senso di colpa e – diciamo così- come una grande occasione persa. La discussione è ampia però credo che in questo periodo ci sia proprio la necessità di superare le problematiche. Gli amori nati nelle ultime settimane saranno messi in discussione dal 17, da domani.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario che ha vissuto una forte crisi d’amore non dico che potrà superarla senza pensarci più, però qui abbiamo gli ultimi dieci giorni di Aprile che funzionano meglio. Probabile che ultimamente ci sia stata anche qualche perplessità. Per esempio, se non hai un ruolo specifico in un’azienda, o sta per cambiare il tuo ruolo, ci sono state delle prove tecniche, magari qualcuno ti ha detto “Fai questo”, altri ti hanno detto “No, no, meglio che resti qui”. E allora in questa fase di disagio forse c’è stato un errore, una sopravvalutazione di certi incarichi, ma le esperienze ora tornano positive. Tra l’altro, la fine del mese porta qualcosa in più a livello sentimentale;

Capricorno. Il Capricorno che ha una storia difficile non deve darsi colpa di nulla, anche se in questo periodo credo che tu sia in pausa di riflessione. Fino a domani avrai modo di capire, comprendere, anche ammettere eventuali errori, poi no perché se una persona insiste nel volerti dare fastidio dovrà assumersi le sue responsabilità. Vedo i Capricorno, alla fine di Aprile, particolarmente arrabbiati, soprattutto con chi farnetica e in amore non dà risposte certe;

Acquario. L’Acquario vive un martedì frastornato al mattino, poi la giornata finisce bene. Diciamo che insieme al Leone è uno dei segni più forti del periodo, non tanto per il successo che comunque può arrivare quanto per il fatto che siete pronti proprio a scavalcare qualsiasi tipo di ostacolo. Conta la passione nelle cose però, come ricordavo ieri, contano pure i soldi, quindi fatti i tuoi conti. Se ci sono dispute a livello emotivo e relazionale, meglio parlarne entro venerdì;

Pesci. Luna opposta. Ti trovi in una condizione di blocco? Di nervosismo? I ricordi invadono la tua vita? Soprattutto se hai vissuto una storia difficile ora non la vuoi più. Cerca di essere coerente con te stesso perché a volte il segno dei Pesci è talmente buono, magnanimo, che continua a vivere nelle relazioni e non ha il coraggio di dire stop solo per paura di farsi e fare del male. Ricordo che il weekend sarà da gestire con serenità. Le relazioni nate nelle ultime settimane possono anche essere liberatorie ma non devi vivere tutto come se fosse una prova del destino.

Maria Mento