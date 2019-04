Parigi, ecco cosa resta di Notre Dame dopo l’incendio – VIDEO

Notre Dame, tanti sono i danni ma la struttura è salva

Da ieri non si fa che parlare del terribile incendio che ha rischiato di distruggere completamente la cattedrale di Notre Dame. Il tetto e la guglia di 45 metri sono crollati, ma fortunatamente la struttura è salva. Anche il rosone Nord sembra essersi salvato.

A far scoppiare le fiamme sembrano essere stati i lavori di ristrutturazione in corso. Al momento dell’incendio 16 state non si trovavano all’interno della cattedrale, proprio per questo si sono salvate.

Il presidente francese Emmanuel Macron ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che hanno aiutato a spegnere le fiamme, dopodiché ha creato una campagna di raccolta fondi internazionale, Francois Pinault ha già donato 100 milioni di euro per contribuire a ricostruire la cattedrale.