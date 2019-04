Simona Ventura: “Pamela Prati mi ha invitata al suo matrimonio”

Si continua a parlare dell’affaire che, in queste ultime settimane, vede protagonista Pamela Prati ed il suo matrimonio con Mark Caltagirone.

Il “caso Pamela Prati” sta facendo molto discutere l’opinione pubblica e, inevitabilmente, anche altri volti noti del mondo dello spettacolo italiano, in questi giorni, vengono chiamati a dire la loro, in merito alla vicenda.

Dopo Mara Venier (ve ne abbiamo parlato qui), anche Simona Ventura, ospite questa mattina a “Storie italiane” per promuovere la nuova edizione di “The Voice”, ha commentato le voci secondo le quali le nozze della showgirl sarebbero una mossa pubblicitaria. Ecco cosa ha detto Simona:

“Pamela Prati mi ha chiamata, sono stata invitata. Mi è stata fatta una richiesta da Pamela, di fare da testimone. Ho the Voice, mi organizzo per venirti a festeggiare”.

Simona non crede che Pamela abbia inventato il matrimonio per farsi pubblicità:

“Voglio molto bene a Pamela. Mi piace tantissimo. L’ho chiamata tanti anni fa per l’Isola dei Famosi ma ha rifiutato per la sua paura degli aerei. Eravamo avanti con le trattative. E’ arrivata a Fiumicino, le è venuto un attacco di panico. E’ impensabile arrivare in Honduras senza prendere l’aereo. In questo periodo la vedevo felice. Le auguro tutto il meglio”.

Simona Ventura: “Giovanni Terzi? Un amore inaspettato”

Parlando della sua sfera privata, Simona ha definito il nuovo compagno Giovanni Terzi “un amore inaspettato”:

“E’ un amore così inaspettato. Ho trovato una grande umanità dietro questi occhi da cucciolone. E’ colto”.

Maria Rita Gagliardi