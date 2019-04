Valentina Vignali attacca Lemme: “Mi fai schifo” – VIDEO

Valentina Vignali si scaglia contro Lemme al Grande Fratello 16

Alberico Lemme è entrato nella casa del Grande Fratello 16 ieri come ospite, la sua presenza ha già creato i primi scompigli.

Durante una conversazione con gli altri inquilini della casa, il noto farmacista ha chiaramente detto che se i suoi figli morissero lui non ci farebbe caso.

L’uomo ha spiegato che quando i suoi figli sono nati non ha provato nessuna emozione, non provava nulla nemmeno quando provava a pensare che sarebbero potuti morire. Lui stesso ha detto: “Li ho cresciuti dicendo loro che se fossero morti non mi sarebbe fregato niente”.

Dopo aver ascoltato le parole del farmacista, Valentina Vignali non è riuscita a rimanere in silenzio. La cestista su tutte le furie ha detto: “Mi fai schifo, ti rendi conto di cosa stai dicendo in televisione? Ci guardano milioni di uomini. Mi sta salendo il vomito, il disgusto ti giuro. Chi ti permette di dire queste cose in televisione?”.

I due hanno continuato a litigare in modo animato, ad un certo punto la regia ha deciso di cambiare scena, cosa è successo tra loro? Lo scopriremo.