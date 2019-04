Anziana aggredita e rapinata, dopo giorni i medici le trovano una lama conficcata nel collo 

Anziana accoltellata per pochi soldi

Aveva subito una violenta rapina presso la sua abitazione, e lamentava giramenti di testa: i medici le hanno trovato una lama nel collo. È scioccante l’episodio avvenuto a Materdei, rione di Napoli, dove nell’ultimo periodo sono diverse le aggressioni ai danno di persone anziane. L’ultima vittima è Vanna, 83 anni, aggredita con un coltello che le è rimasto conficcato nella nuca.

La donna aveva subito una violenta rapina nella sua casa: l’anziana si era trovata faccia a faccia con i malviventi che l’hanno aggredita e poi hanno svaligiato la casa.

La lama conficcata nel collo

A mettere in fuga i ladri è stato il custode del palazzo che ha sentito dei forti rumori e delle urla che provenivano dall’appartamento dell’anziana. Il custode ha trovato la donna a terra, con un coltello conficcato nel collo. I malviventi non si sono fatti scrupoli ad accoltellare al collo una donna di 83 anni per poter rubare quel poco che aveva in casa.

Ma la brutta notizia arriva a qualche giorno dall’aggressione, quando i medici durante una radiografia hanno trovato la lama spezzata nel collo e conficcata dietro l’orecchio. La donna lamentava giramenti di testa e malessere, così si è sottoposta ad un controllo. La punta era ferma a qualche millimetro dalla giugulare.

La donna è stata sottoposta ad un intervento chirurgico per poter rimuovere la pericolosa lama, simbolo della violenta aggressione. Il figlio della donna, Francesco, si è detto davvero sconsolato e preoccupato per la brutale aggressione che la madre ha subito. “Sempre più anziani subiscono queste rapine in casa e ormai la cosa sta diventando sempre più frequente. Non ci sentiamo più sicuri in casa nostra” ha commentato.