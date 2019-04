Bimbo cade dal quinto piano di un palazzo: le sue condizioni sono gravissime. Si indaga

Un bimbo di otto anni è precipitato dal quinto piano di un palazzo pare a causa di un incidente. È accaduto ieri, a Roma. Le sue condizioni sono gravissime

Un bimbo di otto anni da ieri si trova ricoverato al Policlinico Gemelli di Roma, dove è arrivato in codice rosso. Gravissime le sue condizioni di salute anche se il piccolo pare sia cosciente. Il bambino è caduto dal quinto piano di un palazzo della Giustiniana, riportando numerose fratture esposte agli arti sia superiori sia inferiori. La Polizia sta attualmente indagando sull’accaduto.

Bimbo cade dal quinto piano di un palazzo, è successo tra i quartieri romani de La Storta e de La Giustiniana

Ieri la periferia di Roma è stata funestata da un terribile avvenimento. Un bimbo di otto anni è caduto dal quinto piano di un palazzo che si trova in Via Giulio Galli, tra i quartieri romani de La Storta e de La Giustiniana. Il piccolo, dopo la caduta, è rimasto cosciente ma le sue condizioni sono state classificate da codice rosso. È stato l’elisoccorso a trasportare il bimbo al Policlinico Gemelli. Il piccolo ha riportato la frattura di arti inferiori e di arti superiori. La rovinosa caduta si è verificata intorno alle ore 15:00 del pomeriggio.

Bimbo cade dal quinto piano di un palazzo, si indaga per scoprire cosa possa essere successo

Rispetto alle notizie diffuse ieri su quanto avvenuto non pare ci siano aggiornamenti sostanziali. Il piccolo è sempre ricoverato al Policlinico Gemelli in gravi condizioni e in prognosi riservata. La Polizia si sta occupando di indagare per cercare di capire cosa possa essere successo e cosa possa aver portato il piccolo alla tragica caduta. Pare che in casa, al momento dell’accadimento, ci fossero la nonna e la mamma del bambino. Entrambe le donne sono state ascoltate dagli agenti che le hanno anche accompagnate in ospedale.

Maria Mento