Caso Pamela Prati, la presunta foto di Mark Caltagirone mostrata a Live Non è la D’Urso. La manager della showgirl: “Non è lui”

A “Live Non è la D’Urso”, la padrona di casa Barbara D’Urso ha mostrato una foto che ritrarrebbe Mark Caltagirone, presunto futuro marito di Pamela Prati. La manager della showgirl, però, ha smentito che quello ritratto nella diapositiva fosse Mark.

Nuovo episodio dell’intricato mistero che vede protagonista Pamela Prati ed il suo presunto futuro matrimonio con Mark Caltagirone, imprenditore edile (almeno sembra che lo sia) del quale non si conosce il volto. Questa sera, in esclusiva, Barbara D’Urso, a “Live Non è la D’Urso”, ha mostrato una foto che ritrarrebbe proprio Mark.

La conduttrice ha ricevuto la foto in forma privata, da una persona, della quale non è stata rivelata l’identità, coinvolta nella vicenda. Mark, secondo quanto rivelato da Barbara, sarebbe un bellissimo uomo di circa cinquant’anni. Eliana Michelazzo, manager di Pamela ha visto la foto in anteprima ed ha smentito che quello ritratto sia Mark: “Non è lui ma siamo su quel genere”, ha dichiarato.

Luigi Favoloso: “Mark Caltagirone mi ha fatto delle proposte commerciali imbarazzanti”

Luigi Favoloso, ex concorrente del “Grande Fratello 15”, in un servizio mandato in onda, ha raccontato di essere stato contattato, tramite social, da Caltagirone per delle proposte commerciali che ha definito “imbarazzanti”:

“Nel 2018, un profilo Instgram, inizia a scrivermi dei messaggi carini. Mi ha iniziato a proporre delle cose imbarazzanti. Diceva di essere amico di Eliana e Angelo Sanzio”.

Angelo Sanzio, a sua volta, ha dichiarato:

“Non è un mio amico. Ho ricevuto delle minacce molto velate via Whatsapp”.

La Michelazzo ha negato qualsiasi coinvolgimento da parte della sua agenzia:

“Angelo è andato via dall’agenzia. E ora mi fa la guerra. Sono fintissime queste chat. Stanno montando dei teatrini per uscire fuori. E’ una grande falsità. Stanno entrando tutti in questa storia. Si fanno pure gli alibi. Venisse qui, mi portasse i cellulari. Sono schifata. Venga lui e l’altro amichetto suo, Sanzio. Che vergogna. Stanno creando degli alibi. Stanno andando contro me e la mia socia. Stanno esagerando”.

