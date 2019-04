‘Colorado’, ESCLUSIVA alla ballerina ed ex ‘Amici’ Giulia Pelagatti

Intervista alla bellissima ballerina Giulia Pelagatti

E’ bellissima e tutti ormai la conosciamo per essere stata una alunna nella sedicesima edizione di ‘Amici’ di Maria De Filippi: stiamo parlando di Giulia Pelagatti, entrata ufficialmente nel corpo di ballo del popolare programma ‘Colorado’. In ESCLUSIVA abbiamo avuto modo di intervistarla e farci raccontare tutto di lei.

Ciao Giulia, per prima cosa raccontati ai nostri lettori…

Ciao a tutti! Sono Giulia Pelagatti, ho 20 anni e lavoro come ballerina professionista da qualche anno. Ma non voglio svelarvi troppo…

Hai partecipato alla sedicesima edizione di ‘Amici’, il talent show di Maria De Filippi: qual è il ricordo che porterai sempre nel cuore di questa esperienza televisiva?

E’ difficile scegliere un unico ricordo, l’intera esperienza è stata per me indimenticabile! Potrei parlare di mille cose, partendo dal principio l’entrata nella scuola, una delle più grandi soddisfazioni della mia vita. Adrenalina, emozione allo stato puro, gambe e voce che tremano, lacrime di felicità… Ricordo con grande emozione il momento in cui ho ballato un assolo di fronte a tutto lo studio che gridava il mio nome, l’imbarazzo iniziale dei passi a due con Stefano De Martino che fino a qualche mese prima potevo solo immaginare, il rapporto instaurato con i miei compagni, professori e tecnici! È stato tutto uno splendido sogno durato cinque intensi mesi e tutto quello che ho fatto finora lo devo in parte all’esperienza all’interno della scuola…

La danza è indubbiamente la tua grande passione: come sei invece nella vita di tutti i giorni e quali altri hobby hai?

Sono una ragazza semplice, mi piace stare in compagnia, ridere, bere vino e far casino come disse Guccini! Però non posso non confessarvi che io adoro mangiare, uscire fuori a cena assaggiando cucine diverse, anche se le lasagne della nonna Clara non le batte nessuno! Insomma portarmi fuori a cena è peggio che portarmi a fare shopping ahah! Tra le domande più ricorrenti mi chiedono: “Ma dove lo metti ?“. Però amando tantissimo qualsiasi forma di attività fisica riesco a mantenermi in forma nonostante mangi tanto! Mi piace viaggiare, conoscere nuovi posti e condividere il tutto col mio fidanzato.

La bellissima Giulia Pelagatti si racconta ai nostri microfoni

Fai parte del corpo di ballo dell’edizione odierna di ‘Colorado’: raccontaci qualcosa di più a questo proposito e chi sono gli artisti con cui hai maggiormente legato?

Pensando a ‘Colorado’ mi viene in mente una grande famiglia che lavora per divertirsi, ma soprattutto per far divertire il pubblico! È un’esperienza diversa dalle altre, in quanto oltre a ballare noi ‘Miss’ facciamo anche dei piccoli interventi comici, tra cui appunto la famosa ‘prova Miss’ in cui dobbiamo sfidarci tra noi in prove molto divertenti… Mi sono affezionata anche se in maniera diversa a tutti i protagonisti del programma, partendo dai presentatori Paolo Ruffini, Scintilla, i ‘PanPers’ e Belen. Sono tutti molti semplici e disponibili, con tanta voglia di far battute come vedete a ‘Colorado’…

Prenderesti in considerazione un’esperienza come valletta o conduttrice televisiva?

La danza è molto importante per me, forse un giorno ispirandomi a grandi colleghe come Rossella Brescia potrei anche cimentarmi in altri ambiti, in fondo mi è sempre piaciuto mettermi in gioco…

