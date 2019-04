Cremonese, ESCLUSIVO Giandebiaggi: “Playoff? Salvezza il prima possibile, poi lecito sognare. Spettacolo il Lecce di Liverani”

L’ex gloria grigiorossa parla del campionato di Serie B

Si accinge alla conclusione anche questo campionato di Serie B, che vede il Brescia sempre primo in classifica con 60 punti. La lotta per i playoff e playout coinvolge diverse squadre a breve distanza l’una dall’altra, rendendo sempre più interessante il torneo. La Cremonese con 39 punti è a -6 dalla zona playoff (al decimo posto) e la banda di Rastelli dopo un periodo negativo sta ritrovando il proprio equilibrio.

Per l’occasione abbiamo intervistato un grande ex della Cremonese (ha vestito anche la maglia del Parma e dell’Hellas Verona tra le altre) come Marco Giandebiaggi, che in ESCLUSIVA ha commentato la situazione del club lombardo e la serie cadetta.

Ecco quanto detto da Giandebiaggi:

Marco Giandebiaggi analizza il campionato di Serie B

“Non credo che la Cremonese possa rientrare per i playoff, dopo un periodo di burrasca Rastelli sta cercando di stabilizzare la situazione e pensare in primis ad una salvezza tranquilla. Meglio cercare almeno per questa stagione di restare nella categoria, per poi l’anno prossimo programmare il grande salto. La Cremonese in Serie A? Ci vuole tanto lavoro e il Brescia ci insegna che un club deve investire tantissimo sulla rosa e sullo scouting, in modo da potersi togliere grandi soddisfazioni. Capita poche volte ciò che di straordinario ha fatto il Parma, che dalla D ha ottenuto tre promozioni consecutive. Il Lecce di Liverani è la più bella realtà del campionato cadetto, fanno un calcio spettacolare e i salentini meritano la Serie A. E’ comunque un torneo molto competitivo quest’anno e abbiamo assistito a diversi ribaltoni”.

Simone Ciloni