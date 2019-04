Gad Lerner: “Non possiamo accogliere i rom ai Parioli, lì ci sono immobili di valore”

Gad Lerner sui rom e sui Parioli

Si torna a parlare di rom ed accoglienza su Le Parole della settimana su Rai 3. Ospiti della trasmissione Federico Rampini, giornalista di Repubblica, che non teme di bastonare una sinistra sempre più distaccata dal popolo ed affezionata alle elite, Gad Lerner e Gramellini. Parlando degli scontri a Torre Maura, Roma, in occasione del trasferimento coatto dei rom, Rampini si esprime così. “Guarda caso queste storie terribili accadono soltanto nei quartieri popolari, dove ormai il Partito Democratico prende voti. Non è ai Parioli che ci sono questi problemi di convivenza tra poveri. E se la sinistra prende voti solo ai Parioli ci sarà una ragione”.

Lerner: “Ai Parioli non possiamo accogliere”

“Il problema è che ai Parioli e le altre zone dei centri cittadini, un edificio,un locale ha un tale valore immobiliare che nessuno penserebbe di destinarlo all’accoglienza dei richiedenti asilo o dei rom” ha commentato Gad Lerner. Gettando così finalmente la maschera. Il problema non è il fatto che effettivamente esistano zone più lussuose della città dove gli edifici non possono essere destinati all’accoglienza. Il problema è la morale pelosa che chi in quelle case lussuose vive fa sulla schiena di chi invece vive nelle case popolari. Di chi, per decisioni dall’alto, si trova a dover convivere fianco a fianco a vicini indesiderati. Di chi non può lamentarsi del disagio perché viene subito bollato come razzista.

I social si sono scatenati subito. “Accoglienti con i quartieri degli altri” commenta una utente. “Perché mai? Perché distruggerebbero il posto dove verrebbero ospitati o ne svaluterebbero gli immobili? Perché dove arrivano le risorse spesso arriva il degrado o perché poi le case varrebbero la metà?” commenta un altro.