Olimpia Troili, da Futuro e Libertà al Partito Democratico: il “salto della quaglia” per le Europee

Dall’ex forza politica di Gianfranco Fini, Futuro e Libertà, al Partito Democratico.

E’ il caso di Olimpia Troili, ex militante di FLI, il partito di destra che nacque in seguito alla scissione del PDL, avvenuta in seguito alle feroci liti tra Gianfranco Fini e Silvio Berlusconi.

Olimpia Troili ha ormai abbandonato la destra, dato che ha deciso di candidarsi addirittura con il Partito Democratico ora guidato da Nicola Zingaretti. La Troili ha 32 anni e ha due lauree: la prima in Filosofia e la seconda in Sviluppo e Cooperazione Internazionale.

Come rivelato da Dagospia, la neo candidata del PD per le prossime elezioni europee è al momento dottoranda di ricerca in Storia dell’Europa presso la Sapienza Università di Roma.

Nelle liste anche il generale Antonio Pappalardo

Dal 2012, inoltre, Olimpia Troili ricopre il ruolo di Presidente dell’associazione culturale Alternativa Europea, di stampo federalista, il cui bacino associativo si compone principalmente di studenti universitari, neolaureati e giovani professionisti.

Quello della Troili non è l’unico “salto della quaglia” (ma senza dubbio uno dei più eclatanti, ndr) che si riscontra nelle liste presentate dalle varie forze politiche per le elezioni europee di maggio. Nelle varie liste spuntano anche volti noti come il generale Antonio Pappalardo, ex leader dei Forconi, oggi a capo del movimento dei gilet arancioni.