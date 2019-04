Oroscopo Paolo Fox di oggi 17 Aprile 2019: i Gemelli hanno delle opportunità, i Cancro devono chiedersi con chi hanno a che fare

Mercoledì 17 Aprile 2019. Nuovo appuntamento con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda su LatteMiele ed ormai anche nostro appuntamento fisso ogni giorno. A questo link troverete la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox andata in onda domenica. Scopriamo tutte le novità astrali per la giornata di oggi. Vi ricordiamo inoltre che per, motivi tecnici, domani non proporremo questa rubrica. Ritorneremo venerdì.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Ci sono periodi in cui sei un po’ sottotono e altri in cui sei molto agitato. Adesso arriva Mercurio nel tuo segno zodiacale e questo rappresenta un’agitazione positiva. Poi, a breve, sarà anche in trigono Giove. Tutto questo rappresenta un rilancio ma anche la possibilità per chi ha un ‘attività in proprio, creativa, artistica o comunque ha la possibilità di fare e disfare dall’oggi al domani, di tornare in sella o quantomeno di mostrare quanto si è forti. Sappiamo che avere un oroscopo buono non significa automaticamente avere successo ma avere l’occasione per avere successo, no? C’è un po’ di differenza, quindi massima preparazione e massimo coraggio, massima determinazione da oggi davvero bisogna parlare a un Ariete più vigoroso. Ma, d’altronde, tu dovresti sentire questa energia crescere dentro di te e da sabato avremo ancora di più, quindi a livello sentimentale bando al passato, via alle novità;

Toro. Il Toro ha un oroscopo importante anche per riguardarsi un pochino. Sappiamo che la forma fisica è stata un punto nevralgico nelle ultime settimane, degli ultimi tempi. Ci sono stati momenti in cui avresti addirittura mollato tutto però, per fortuna, la testardaggine, la cocciutaggine che sono in qualche modo parte della tua personalità. Qualcuno ti rimprovera addirittura di essere così tenace, invece alla fine invece risultano essere delle vere e proprie armi per contrastare il destino che a volte non è stato molto carino con te. A Pasqua raccomando di stare sereni perché, a ricordo di come’ passata la Pasqua di un anno fa, potrebbero nascere piccole malinconie, quindi in effetti ci sono grandi differenze rispetto al passato. Chi ha concesso qualcosa di sé ora deve tornare ad avere più capacità di azione e in qualche modo anche in amore dovrà offrirsi in maniera più spontanea.

Gemelli. Per i Gemelli ultimamente i sentimenti non sono stati molto appagati. Chiaro che il mio è un oroscopo generale, quindi in questa situazione possiamo includere sia le persone insoddisfatte che quelle che hanno vissuto una separazione. Si torna a essere un pochino più ottimisti perché adesso abbiamo delle stelle un pochino più convincenti, però i grandi problemi della vita non sono risolti. Solo che ci sono delle novità per esempio rispetto a un progetto che era bloccato si sblocca qualcosa, se hai una causa in corso non la vinci (per ora) però possono esserci delle buone notizie a tuo favore. Le storie che hanno la possibilità di essere ricostruite avranno un’occasione in più anche da sabato;

Cancro. Questa seconda parte del mese chiede un po’ di attenzione anche a livello sentimentale, e qui devo parlare alle persone che hanno due storie oppure a quelli che magari sono intricati da una storia passata ma adesso vogliono pensare anche al futuro. È un oroscopo di soluzioni, di propositi. Venerdì e sabato saranno giornate piuttosto interessanti. Con chi hai a che fare? Quali sono le persone con cui vorrai avere a che fare? Queste sono le domande che devi e dovrai porti nel giro di poco. Anche nel lavoro qualche blocco. Saturno in opposizione sarà superabile.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone adesso vince o comunque ha la grande opportunità di scendere a patti con un nemico, quantomeno di sfidarlo e tutto sommato anche di vincere ripeto perché in qualche modo queste stelle regalano una piccola o grande soddisfazione. Non tutti potranno agire come desiderano perché c’è sempre un problema di soldi, quindi alcuni progetti sono bloccati proprio da questioni pratiche. Da venerdì bisogna contrastare solo un po’ di agitazione che si riversa in amore;

Vergine. Vivi tutte situazioni a tempo determinato oppure, anche se hai un lavoro fisso, ancora non ti hanno dato delle riconferme e tutto questo un po’ scoraggia. Quindi quello che ti proponi di fare dopo un po’ finisce, quello che vorresti fare non inizia. Sembra tutto precario e per una persona come te che vuole avere certezze questo è un periodo difficile. I Vergine che sono distratti, disorganizzati, quasi sempre hanno alle spalle una persona che organizza e mette in ordine. Quindi se tu non hai accanto questa persona e devi fare tutto da solo è ancora più forte questa tensione, forse sbigottimento, che comunque passerà presto;

Bilancia. Con la Bilancia bisogna parlar chiaro. Questo è un momento di forza, addirittura anche di successo per qualcuno, ma ci sono a livello di emozioni, di amori, alcune difficoltà che bisogna cercare di superare. Se hai da poco accettato un grande incarico ti chiedi se non sia, invece, una grande fregatura. In qualche modo la vittoria c’è. L’orgoglio in qualche misura può essere appagato però tutto questo costa un distacco dalle vicende sentimentali che non è così facile da gestire. Ti consiglio di pensare alla prossima Pasqua come a un momento di riflessione proprio sul tema sentimenti;

Scorpione. Lo Scorpione può contare su Mercurio che torna in aspetto neutrale, quindi possiamo dire che le situazioni nate nel corso delle ultime tre settimane vanno avanti piuttosto bene. C’è una conferma nel lavoro. Molti mi diranno “Ma io avrei voluto fare altro, la mia creatività vorrebbe essere appagata diversamente”. Beh, con Urano che è opposto forse conviene tenere quello che si ha e non rischiare in situazioni che sono un po’ complicate. Questa Pasqua nascerà con la Luna nel tuo segno ed ecco perché il fine settimana è dalla tua parte.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve pensare un po’ di più al lavoro ma fino a oggi ci sono state solo delle tensioni e per qualcuno, addirittura, è stato necessario fare un passo indietro. Adesso invece si torna a essere più forti e tra l’altro insieme agli altri segni di fuoco, come l’Ariete e il Leone appunto, hai una grande energia e collaborazioni sono vincenti con questi segni. Quando è richiesta una determinata e specifica competenza per un lavoro non bisogna improvvisarsi, ecco perché da qualche tempo invito anche i Sagittario più avventurosi, quello che dicono sì e poi magari strada facendo si rendono conto di aver accettato un incarico un po’ complicato, di fare solo le cose veramente importanti altrimenti si rischia di disperdere questa buona forza di Giove che passa nel segno;

Capricorno. Il Capricorno deve analizzare con cura le questioni di lavoro, dove resta comunque vincente e anzi addirittura entro Maggio sarà possibile varare un nuovo progetto o programma. Tu non sei fatto per sostituire qualcuno: tu devi fare qualcosa di tuo. Quindi se meglio ultimi tempi, negli ultimi due anni, hai dovuto fare un lavoro che non ti apparteneva, oppure hai dovuto mettere qualche toppa qui e là, forse è arrivato il momento di fare quello che tu desideri anche lontano da inutili competizioni che hanno portato solo malessere nella tua vita. In amore o dentro o fuori. Entro la fine del mese molti Capricorno parleranno chiaro;

Acquario. L’Acquario in questi giorni è un po’ scontento, forse polemico, e quando un Acquario se la prende con tutti vuol dire che non sta bene, vuol dire che si sente privato della propria libertà; ma ho spiegato che l’Acquario spesso entra in contraddizione perché non vuole avere rapporti troppo morbosi, troppo chiusi, però al tempo stesso in questo periodo sta cercando rapporti di coppia o comunque serenità affettiva. Insomma, bisogna trovare la persona giusta, ecco, l’amico o l’amica sincera che comunque insieme all’amore regalano quella sfera di amicizia a cui l’Acquario non rinuncia mai perché per te l’amore deve essere complicità, deve essere in qualche modo anche costruzione e progettualità. La soddisfazione morale conta ma attento: nel lavoro fai cose che rendono;

Pesci. È una situazione astrologica un po’ pesante perché stai ricercando qualcosa che forse è già finito. Attenzione ai rapporti trascinati solo perché si ha paura di dire la verità, solo perché uno dei due magati è un po’ frenato. Tu sei molto attento alle esigenze degli altri però adesso dovresti stare un po’ più attento anche alle tue. Devi fare i conti con il passato? Concediti un fine settimana di relax e riflessione. Tra l’altro, Pasqua quest’anno nascerà con una Luna molto favorevole, quindi entro la fine della settimana ci saranno molti che avranno modo di ripensare all’amore o magari anche semplicemente di riavvicinarsi.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento